Nutrir el futuro de forma responsable: así avanza Lactalis Puleva hacia un modelo más sostenible

Nutrir el futuro no es solo un propósito corporativo. Para Lactalis Puleva, es una forma de crecer, innovar y actuar desde la responsabilidad. La compañía, unidad de negocio de leche líquida y bebidas lácteas de Lactalis España, tiene su sede en Granada y cuenta con cuatro plantas desde las que impulsa marcas profundamente vinculadas a los hogares españoles, como Puleva, Lauki, RAM o El Castillo, entre otras.

Su marca más emblemática, Puleva, lleva más de 65 años acompañando a las familias con productos adaptados en cada etapa de la vida, desde Puleva Peques hasta Puleva Max, Vita Calcio u Omega 3.

Este compromiso, crecer, innovar y actuar desde la responsabilidad, se enmarca hoy en la estrategia global de sostenibilidad de Lactalis, Our Sustainable Way to Go, una hoja de ruta integrada en el modelo de negocio y articulada en torno a tres grandes ejes: preservar el planeta y sus recursos, potenciar los beneficios de los productos lácteos y empoderar a sus equipos, socios y comunidades. La estrategia combina ambición global y arraigo local, con objetivos medibles, sistemas de seguimiento, auditoría y reporte, y una clara orientación a generar valor para todos los grupos de interés.

En 2025, los progresos acumulados por Lactalis en materia de sostenibilidad han sido reconocidos por referentes externos e independientes en RSC. La compañía se sitúa entre el 20% de las empresas alimentarias más avanzadas en bienestar animal según BBFAW, auditoría que otorga un reconocimiento a las empresas alimentarias líderes en el bienestar de los animales de granja. Además, ha obtenido una calificación B en CDP Clima, lo que reconoce acciones concretas y estructuradas para reducir emisiones, y se encuentra entre el 30% de las empresas mejor valoradas por EcoVadis a nivel global, en todos los sectores. Estos reconocimientos avalan una trayectoria basada en compromisos medibles y resultados tangibles en clima, circularidad, bienestar animal y desempeño responsable.

En 2025, el 61% de la electricidad utilizada por Puleva en España es de origen renovable.

Planeta: actuar desde el origen de la leche hasta el envase

El primer eje de Our Sustainable Way to Go pone el foco en preservar el planeta y sus recursos. En Lactalis Puleva, esta ambición empieza en el origen de la cadena de valor: las ganaderías colaboradoras. La compañía trabaja sobre un modelo que combina certificación, auditorías, formación técnica y acompañamiento al sector primario. En España, Lactalis alcanzó en 2025 el 98,9% de leche de vaca recogida certificada en Bienestar Animal Welfair®, con auditorías realizadas bajo estándares independientes y formación específica para los equipos técnicos de campo.

En Andalucía, donde Granada representa el principal centro de trabajo de Lactalis y la sede corporativa de Lactalis Puleva, el vínculo con el sector primario es especialmente relevante. La compañía recoge más de 105 millones de litros de leche procedentes de 117 ganaderías ubicadas en 61 municipios, y el 100% de la leche de vaca vinculada a este territorio está certificada en Bienestar Animal Welfair®.

La descarbonización es otro de los grandes vectores de transformación. Lactalis Puleva trabaja para reducir la huella de carbono de su actividad industrial mediante tres líneas complementarias: eficiencia energética, uso de energía renovable y producción renovable propia. Sus cuatro fábricas están comprometidas con la mejora de la eficiencia energética a través de la reducción de temperaturas en procesos productivos, la reutilización del calor residual y la optimización industrial. En 2025, el 61% de la electricidad utilizada por Puleva en España es de origen renovable.

Granada se ha convertido en un caso especialmente relevante dentro del Grupo. Desde 2023, la planta solar de Granada suministra el 17% de la electricidad renovable que consume la fábrica y ha permitido eliminar más de 600 toneladas de CO₂ anuales. Además, la planta se ha consolidado como referente mundial dentro de Lactalis por su liderazgo en iniciativas de descarbonización industrial. Según los datos internos aportados, Lactalis Puleva alcanzó en 2025 una reducción del 77,8% de emisiones frente a 2019, muy por encima del objetivo global de reducción del 46,2% a 2030, y la planta de Granada llegó a una reducción del 90,7%, con la previsión de alcanzar el -96,9% en 2027 gracias al despliegue de la biomasa.

La sede de Lactalis en Granada cuenta con cuatro plantas desde las que impulsa sus marcas Puleva, Lauki, RAM o El Castillo, entre otras.

La transformación también llega al packaging. Puleva ha avanzado en la reducción de plástico virgen, la incorporación de material reciclado y la mejora de la información al consumidor para facilitar el reciclaje. En 2025, todos los films secundarios de Puleva incorporan un 70% de plástico reciclado, lo que supone una reducción de 185 toneladas anuales de plástico virgen. A ello se suma la incorporación de un 30% de plástico reciclado en botellas PET, el lanzamiento del primer brik de leche con plástico 100% reciclado certificado en la gama Vita Calcio —según el método de balance de masas— y el uso de cajas de cartón 100% reciclado.

Productos lácteos: ciencia, innovación, calidad y sabor

El segundo eje de Our Sustainable Way to Go busca potenciar los beneficios de los productos lácteos. En Lactalis Puleva, esta ambición se traduce en una combinación de ciencia nutricional, innovación aplicada y compromiso con la calidad y el sabor.

Más de 12 millones de hogares españoles incorporan productos de Lactalis en su cesta de la compra. En 2025, la compañía continuó ampliando su presencia en los hogares y consolidó su posición entre las diez empresas de alimentación con mayor penetración en España, reforzando la relevancia de sus principales marcas. La innovación sigue siendo una de las principales palancas de crecimiento: Lactalis España lanzó 38 nuevas referencias y consolidó un porfolio superior a las 1.000 referencias activas, con propuestas orientadas a salud, sabor, conveniencia y accesibilidad.

En el caso específico de Lactalis Puleva, la innovación ha seguido anticipando tendencias de consumo ligadas al bienestar y a los nuevos estilos de vida. Destaca la consolidación de Puleva Vita Calcio Colágeno, orientada a la salud osteoarticular, así como el desarrollo de propuestas “on the go” como Tido Milky o Peques 3 Original. A ello se suma el buen comportamiento de Puleva Proteína Extra Pro, siguiendo la tendencia de productos con alto contenido en proteína.

La calidad es otro elemento central del modelo. A través de la estrategia global Act for Quality, because we care, Lactalis aplica estándares comunes en todos sus centros para garantizar alimentos seguros, responsables y accesibles. Esta política se despliega en toda la cadena de valor, desde el diseño del producto hasta la relación con las personas consumidoras, y se apoya en cuatro pilares: seguridad alimentaria, preferencia del consumidor, excelencia operativa y cultura interna de calidad.

Ese compromiso se complementa con Passion for Taste, una iniciativa que sitúa el sabor en el centro de la cultura corporativa. El objetivo es reforzar el conocimiento sensorial de los equipos, mejorar el perfil organoléptico de los productos y convertir a las personas de la compañía en embajadoras de la calidad, el placer y el valor nutricional. En 2025, Lactalis España registró 1,09 reclamaciones por millón de productos vendidos, frente al objetivo de 1,7, lo que supone una mejora aproximada del 35% respecto al umbral fijado.

La dimensión científica de Puleva tiene además un activo diferencial: el Instituto Puleva de Nutrición. Desde su creación en 2014, el IPN se ha consolidado como referente en investigación, formación y divulgación científica en España, impulsando proyectos como EsNuPI, el Calciómetro Plus, Movimiento Corazones Contentos o el blog “Un vaso de ciencia”. En 2025, esta trayectoria fue reconocida por AESAN con el primer accésit en la modalidad de Iniciativa Empresarial de los Premios Estrategia NAOS 2024.

El Instituto Puleva de Nutrición se ha consolidado como referente en investigación, formación y divulgación científica en España. Angel G. Lopez

Entre sus contribuciones más recientes se sitúa el impulso al conocimiento sobre el índice Omega-3. El proyecto OMEGAPRED evalúa el estado nutricional de ácidos grasos omega-3 en población española mayor de 60 años y analiza su relación con patrones dietéticos, factores socioeconómicos y riesgo cardiometabólico. El proyecto figura registrado como investigación clínica y cuenta con ejecución prevista entre 2024 y 2027. Este tipo de iniciativas refuerza una idea clave: en Puleva, la innovación no parte solo del mercado, sino también de la evidencia científica y de su aplicación real a productos lácteos adaptados a las necesidades de la población.

Personas y entorno: crecer desde el talento, la diversidad y el arraigo

El tercer eje de Our Sustainable Way to Go se centra en empoderar a los equipos, socios y comunidades. En Lactalis España, nada de este avance sería posible sin las 2 679 personas que forman parte de la compañía. El modelo se apoya en la estabilidad laboral, el desarrollo profesional y la promoción interna: el 90% de la plantilla cuenta con contrato indefinido y la tasa de rotación se mantiene en el 2%.

La compañía trabaja además para consolidarse como un entorno atractivo para el talento. La última encuesta de compromiso refleja que el 87% de las personas manifiesta su intención de continuar en Lactalis cinco años o más, y el 81% recomendaría la compañía como un buen lugar para trabajar.

El compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión se ha reforzado con iniciativas como Women in Lactalis, una red interna orientada a impulsar el liderazgo femenino, visibilizar referentes y favorecer una cultura más inclusiva. Desde 2022, la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo ha crecido un 35%, pasando del 18,5% al 25% en 2025, con el objetivo de que ningún género supere el 60% de representación en puestos de liderazgo en 2033.

Este compromiso con las personas también se proyecta hacia el entorno. Granada no es solo el corazón industrial de Lactalis Puleva: es también un polo de innovación, empleo y colaboración con la Universidad, el sector primario y la sociedad. La planta de Granada desarrolla 239 referencias en seis grandes categorías —leche, nata, batidos, leche infantil, chocolate y horchata, entre otras— y ejemplifica el arraigo industrial de la compañía en Andalucía, con más de 82 millones de euros invertidos en la última década.

Desde la ciencia nutricional hasta la descarbonización industrial, desde el bienestar animal hasta la promoción del talento, Lactalis Puleva avanza en una misma dirección: nutrir el futuro de forma responsable. Un futuro en el que la sostenibilidad no se entiende como un capítulo aislado, sino como una forma de producir, innovar, cuidar y crecer junto a las personas, los territorios y el planeta.

Puedes consultar el informe de Responsabilidad Social Corporativa en www.lactalis.es.