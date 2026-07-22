Rosario 'La Tremendita': "Cuando sacas un single todos los jueves, lo único que puedes llegar a hacer es autocopiarte"

Compositora, productora, con una guitarra o un bajo en las manos y una potencia escénica con la que lleva más de 15 años poniendo sobre la mesa una nueva cara del flamenco, sin perder la vista de los cánones. Muchos definen a Rosario como "paya y flamenca, lesbiana y con un sonido y una estética rompedores". Sin embargo, La Tremendita, que recibe su apodo de su padre El Tremendo, lleva más de 30 años reinventándose y sin acoplarse a ninguna etiqueta.

En una nueva introspección hacia un nuevo sonido, una búsqueda del origen y la raíz de la creación, algo que cree que se está perdiendo por un "envoltorio", presenta Menos es más, su séptimo disco esta vez junto al guitarrista Dani de Morón, y que el público podrá disfrutar por primera vez el próximo 11 de septiembre en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

"De pronto nos vemos sumergidos en una carrera donde a veces el propio contenido de la música, de las palabras, de lo que es estar 14 horas en un estudio pasa a ser sustituido por la chaqueta que te tienes que poner del diseñador tal, por el evento al que tienes que ir tal día, y por las entrevistas que tienes que hacer", reivindica la artista en su entrevista con El HuffPost.

Lejos de vivir en una pose, por mucho que su estética y su escena hayan sido rompedoras, La Tremendita reivindica un trabajo que lleva haciendo desde bien joven, siguiendo esa estirpe flamenca trianera que le corre por las venas. Pasaba horas estudiando los cánones y las reglas del cante, formándose en el conservatorio musicalmente y cantando en cada peña y recital. "Entre semana estaba en el colegio, salía, me iba al conservatorio, del conservatorio me iba a estudiar cante con mi padre, llegaba el fin de semana y a él no le había gustado la actuación y bronca para atrás", recuerda.

Sin embargo, su lugar en el mundo del flamenco es indiscutible y su actitud lo deja claro. Ha recibido dos nominaciones a los Latin Grammys a Mejor Álbum Flamenco, en 2015 y en 2018, y en 2022 ganó el Premio MIN de la Música Independiente al Mejor Álbum de flamenco. Su visibilidad LGTBIQ+ tampoco le ha cerrado puertas, sino que directamente se ha plantado sin preguntar ni pedir permiso. "Dejo poco margen para la duda, la verdad. Como que me cuesta dudar tanto porque cuando voy, voy, no he notado en ningún momento nada. O sea, me he mostrado siempre como he sido", recalca.

Menos es más, pero da para un disco completo. ¿Qué querías contar después de Tremenda y de esa revisitación de orígenes del disco que reeditaste luego?

De alguna manera quería volver a la guitarra, que es un instrumento que me acompaña desde muy chica, porque mi padre me puso la guitarra con cinco años en las manos. El disco anterior, lo hice yo de electrónica, luego fue el segundo álbum cuando se revisitó con la guitarra, pero no lo hice con la guitarra, sino que lo mandé y ellos revisitaron lo que yo grabé.

En este caso sí quería construir desde la guitarra. Por eso, he hecho una coproducción junto a Dani de Morón, que es una de las guitarras más especiales que tenemos ahora mismo, y ha sido un viaje muy bonito, un trabajo de tres años, donde nos dedicamos a poner, a construir, que es algo muy característico de mí, y luego el otro trabajo de quitar, quitar, quitar, quitar.

Es verdad que en estos dos avances sí que todavía tiene bastante carga, pero el resto del disco es verdad que está bastante esencial con lo que se tenía que quedar. No quería que la composición se viera distraída por sonidos, texturas, cosas que no se vieran exactamente en la composición.

Sobre todo, creo que a nivel musical, Menos es más es una mirada que me cambia por completo de lo que es la profesión y de lo que tiene y debe de ser. Creo que ahora mismo la música, los músicos, los artistas, los compositores, los cantantes, de pronto nos vemos sumergidos en una carrera donde a veces el propio contenido de la música, de las palabras, de lo que es estar 14 horas en un estudio pasa a ser sustituido por la chaqueta que te tienes que poner del diseñador tal, por el evento al que tienes que ir tal día, y por las entrevistas que tienes que hacer.

De pronto, llega un momento que lo que menos importa es la búsqueda y hacia donde tú te quieres dirigir y lo que tú quieres contar a través de la música. En este caso, estoy como que huyendo un poco de todo lo que no me interesa del sistema este de ruido y de prisas que te meten, de la cantidad de información que al final distrae del mensaje que quiere contar un propio artista o un compositor. Me ha costado muchísimo durante tres años tratar de seguir siendo yo y no seguir las modas que me estaban imponiendo la sociedad y el sistema.

Rosario 'La Tremendita' en los Teatros del Canal en 2022. Manuel Montano

Ese proceso que comentabas lleva su tiempo, ¿te has visto presionada por los tiempos que comentas de la industria?

Hace un tiempo decidí ser independiente porque el sistema en el que estábamos entrando a mi música la estaba asesinando. Me estoy permitiendo el pegarme tres años para componer y hacer un disco porque cuando sacas un single todos los jueves, lo único que puedes llegar a hacer es autocopiarte, porque no te da tiempo a reinventarte. Decidí no hacer eso aunque no tuviera para comer.

Como digo yo, me moriré con las botas puestas. Es verdad que eso es una decisión que tiene unas consecuencias positivas y negativas. Las positivas es que me tomo el tiempo y me rodeo de un equipo que podemos trabajar bien hacia dónde queremos dar el siguiente paso. Y las consecuencias es que la vida, la moda y el sistema y las plataformas y la industria van paralelos a esto. Como todo cada elección tiene su peaje, pero no me importa ese precio, a mí me compensa.

"Ahora estamos en una época en la que lo más importante es el envoltorio, pero al contenido a veces no le dedicamos el cariño y la pasión que realmente merece"

Para ese Tremendería, has rescatado una bulería a raíz de una grabación de tu abuela, ¿querías rendirle homenaje así? ¿Cómo se gestó?

Sí, además fue el primer single porque quería seguir mostrando lo que es la esencia y lo que es estar al final sostenida en la raíz de uno mismo, que es muy importante ser fiel a uno mismo. Es una anécdota muy alegre y muy triste a la vez porque, al principio, no tenía ni idea qué lenguaje tenía que empezar a utilizar en el disco. No tenía, a nivel creativo, ningún tipo de motivación, estaba supermal y, me llegó un vídeo de mi abuela con una neumonía cantándome la copla con la que empieza el tema y mi tía diciéndome que se iba a morir, pero su preocupación no era esa, sino que no podía ir al bingo ese viernes.

Yo me fui por la mañana, le compré un bingo electrónico, me jugué con mi abuela un bingo. Ella ganó la línea, ganó el bingo, me fui, me despedí de ella como si fuera el último día y al día siguiente me dijo mi tía que estaba remitiendo la neumonía y que se estaba poniendo bien.

Entonces metí ese vídeo que a mí me había mandado mi abuela en el estudio, tal como estaba enviado con el oxígeno en la nariz y todo, y empecé a enclaquetarlo. Empecé a cantar, a componer alrededor de la frase que me había grabado y salió esa bulería. Y mi abuela duró pues hasta este enero, un año más, y se ha muerto de otra cosa, vamos, que se ha caído yendo a comer gambas en Nochebuena.

¿Pudo escucharlo?

Sí, se lo puse y estaba muy contenta. Su afán en la vida era ser famosa en Triana, que es el barrio de donde eta ella. De hecho, por dos meses no ha podido verla fuera. Pero bueno, al final es una anécdota muy bonita que muestra que el propio artista no puede estar deambulando hacia dónde va la industria, hacia dónde va la moda, hacia lo que la gente quiere de ti, sino que tienes que ser fiel a tu raíz, tienes que ser fiel a tu camino y a tu lenguaje.

Tienes que crear independientemente de las tendencias en ese momento y que eso no tape lo que tú quieras contar porque entonces, ¿en qué queda la composición? ¿En qué queda la creatividad? Se convierte en inmediatez, se convierte en frustración, en todo lo mismo. Escuchas una música, otra, otra y otra, y todo es tendencia, todo es lo mismo...

A mí escuchar esa frase de mi abuela me reencontraba claramente conmigo misma. Me dio un pistoletazo de creatividad. Eso fue lo que hizo que la creatividad despertara e hiciéramos un disco que cerramos en diez temas, pero en la Bienal vamos a incluir en directo dos temas que se quedaron fuera.

Vienes de familia de artistas, algo que se da mucho en el flamenco. ¿Has sentido presión o se te ha apoyado y te han dado un caldo de cultivo para crear?

Las dos cosas. Me he criado en una familia de aficionados a la música, al arte, a la pintura, a la fotografía, al flamenco... Todo eso lo he vivido y ha sido como un caldo de cultivo. Pero por otro lado, también me he criado con un padre muy exigente, que con 6 o 7 años me dijo “tú quieres cantar y tocar, pues esto” y pasaba muchas horas entre semana estudiando las reglas del cante, los fines de semana, en peñas y festivales, de los que me volvía llorando porque había salido mal.

Por un lado, viví todo lo que es lo bonito del arte y me sirvió como caldo de cultivo y la música era la banda sonora de mi casa. Pero por otro lado, el flamenco, y como mi padre me hizo estudiar a edad muy temprana —algo que a día de hoy agradezco, pero quizás no de esa forma— también lo viví de pequeña como bastante tormentoso.

Entre semana estaba en el colegio, salía, me iba al conservatorio, del conservatorio me iba a estudiar cante con mi padre, llegaba el fin de semana y a él no le había gustado la actuación y bronca para atrás. Luego en las peñas el público era muy exigente, en los festivales era muy exigente... Entonces de alguna manera también lo viví desde un lugar de mucha responsabilidad para la edad que tenía.

"Creo que el artista e incluso la propia industria hace que estos artistas estén en un sitio o en otro y sí creo que es importante la exposición, pero no a toda costa"

¿Hay una escena más abierta ahora que aquella de las peñas de entonces?

Creo que la forma en general de la sociedad también ha cambiado, la forma de criar a los hijos también... Todo cambia. Cuando cambia una sociedad, cambian las peñas, los festivales. También cada vez hay menos peñas, se está viviendo todo de una manera diferente y está todo lo digital.

Recuerdo estar estudiando volúmenes y volúmenes de cintas y de discos porque yo no tenía internet en aquella época: era escuchar, ir a las peñas, a los festivales hasta las 5 de la mañana, quedarte dormida en una silla. Era otra fórmula.

Se dice que se vive otra escena con artistas como Ángeles Toledano, La Plazuela, Yerai Cortés o, cómo no, Rosalía. Decía Carmen Avilés que quería bailar en un gran festival. ¿Crees que con estos formatos y en estos escenarios se puede llegar a otra gente o que también corre el riesgo de perder esa raíz que tanto reivindica?

La raíz no se pierde si uno la lleva, eso es esencial. Eso lo decía Camarón ya, el flamenco lo tengo dentro y lo voy a tener hasta que me muera. Eso no se puede perder en la vida. La labor de estar expuesto en X sitio siempre va a ser positiva, siempre va a ser bueno, eso nunca quita. Lo que sí es importante es que las nuevas generaciones, como he dicho, a priori con el disco que estábamos haciendo, es que tengan claras las prioridades y que se tengan en cuenta.

Si uno es guitarrista, pues que las 10 horas se dedique a la guitarra y no a ver qué blusa te pones o el evento que tienes. Si tú cantas, lo mismo; y si tú vas a desarrollar un proyecto como compositor, lo mismo. Si luego tienes la oportunidad de estar en un Primavera Sound o estar expuesto en un sitio donde te van a ver muchas más personas y les puedes hacer llegar tu música, eso siempre va a ser positivo.

Eso sí, siempre que te cuiden. Yo que vengo del teatro, de las artes escénicas, también he tenido contacto con los grandes festivales y yo no sé decirte si yo prefiero un Teatro Central en Sevilla o una Caja Negra donde haya un sonido específico donde se cuide lo que estás haciendo, la escena, que estar a lo mejor en la esquina de un Primavera Sound o en el stand de una marca donde la gente está pasando. O salir a las tres de la tarde cuando la gente tiene 10 gintonics en la mano y no te están dejando ni probar sonido, porque lo he vivido.

Creo que el artista e incluso la propia industria hace que estos artistas estén en un sitio o en otro y sí creo que es importante la exposición, pero no a toda costa. Creo que es importante que los jóvenes quieran llegar a un máximo de público, pero lo fundamental, que es a lo que tú te dediques, no se puede perder: si es a la música, la música; si es a la danza, la danza. Esas cosas son horas que hay que echarle.

Ahora estamos en una época en la que lo más importante es el envoltorio, pero al contenido a veces no le dedicamos el cariño y la pasión que realmente merece.

Rosario 'La Tremendita' en los Latin Grammy en septiembre de 2025. FSG2

Como trianera y como sevillana, ¿cómo ves que digan que Madrid es la capital del flamenco?

¿Eso han dicho?

Sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso lo dijo.

Pues yo me pongo feliz de que lo tengan como tal, que se sientan parte del flamenco y demás. Creo que el flamenco es de quien lo ama, de quien lo hace y de quien lo quiere vivir y escuchar.

Quien lo haya dicho, si lo ha sentido tan suyo, yo le felicito y me alegra mucho. Yo no siento que el flamenco pertenezca a nada ni a nadie, aunque tiene sus lugares donde ha habido más raíz, que son Sevilla, Cádiz, Jerez, los puertos... O sea, es evidente que ahí hay un triángulo muy importante de encuentros y de los mejores cantaores.

Pero mira, en Triana, por ejemplo, ahora se está edificando, hay un turismo increíble y flamenco cada vez hay menos. Creo que el flamenco está en uno. En mi casa somos todos flamencos, eso sí lo sé.

"En Triana ahora se está edificando, hay un turismo increíble y flamenco cada vez hay menos"

¿Cómo llevas ser icono para el colectivo LGTBIQ+? ¿Te costó mostrarte como lesbiana visible en el flamenco?

Bueno, yo dejo poco margen para la duda, la verdad. Como que me cuesta dudar tanto porque cuando voy, voy, no he notado en ningún momento nada. O sea, me he mostrado siempre como he sido. He tenido la suerte de crecer en una familia de respeto donde siempre se me ha apoyado y en mi casa siempre se ha vivido todo con lo que es, que es normalidad. Cada uno en mi casa ha amado, ha querido y ha hecho lo que le ha dado la gana sin ningún tipo de prejuicio.

Tal como he vivido dentro, he vivido fuera. Entonces, ni siquiera he preguntado. O sea, vivo como quiero, he amado a quien he querido cuando he querido y me dedico a hacer lo que hago como lo hago. Igual que cojo una guitarra, luego cojo un bajo o hago un disco o hago otro. No le pregunto a nadie, entonces tampoco nadie me da su opinión, la verdad. Imagino que habrá habido a lo largo de mi carrera opiniones de todo tipo. Pero vivo al margen. Yo, Rosario, realmente vivo mi intimidad de manera muy privada y sobre todo muy libre. O sea, siempre he hecho lo que me ha dado la gana.

Rosario 'La Tremendita' en los Teatros del Canal en 2022. Manuel Montano

¿Qué pueden esperar a quienes van a ir a la presentación del disco a la Bienal de Flamenco?

Bueno, van a vivir lo que es el estreno álbum, Menos es más. Pero como el álbum nunca lo cierro, sigo creando y sigo haciendo cosas que luego me tiro de los pelos porque no lo he metido, pues sigo componiendo Menos es más porque es en el momento en el que ahora mismo me estoy encontrando en la vida.

En la Bienal van a poder ver los 10 temas grabados y se van a encontrar con otros que han surgido después, pero que forman parte también de Menos es más. Así van a vivir temas inéditos que no han sido grabados y no sé si van a ser grabados. También van a vivir un cambio bastante del disco anterior a este, van a ver el proceso de evolución de mi propia persona, que creo es muy interesante.

Creo que un artista al final no es un disco ni son dos, es una carrera entera y es una evolución. A mí eso es lo que más me interesa, por ejemplo, de un artista. Es mi séptimo álbum y es muy difícil reinventarse. Es muy difícil encontrar lenguajes nuevos. Creo que con Dani lo hemos hecho y lo hemos encontrado. Se han creado cantos nuevos que no existen. Hay un cante que se llama la tremolera que no existe.

Se ha creado una bambera, que yo le he puesto Bambera de Triana, porque tal como se ha grabado no existe. Se ha hecho una investigación mucho más profunda de lo que vengo haciendo porque normalmente arreglo los cantes, investigo sobre el arreglo, sobre la producción, pero nunca me había atrevido a hacer un cante nuevo como tal. Van a pasar cosas muy interesantes a nivel visual, estamos haciendo también un trabajo con el equipo muy especial de diseño de luces, de escena y demás.

Además, yo voy embarazada de seis meses, que va a ser una experiencia superinolvidable porque, en realidad, tiro de mucha fuerza en el escenario: estoy siempre de pie con el bajo encima y para mí es un reto el estreno del disco con seis meses de embarazo, con el bajo... Me estoy preparando físicamente y psicológicamente porque lo vamos a hacer desde otro lugar, a nivel psicológico también.