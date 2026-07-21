Lo que dice 'The New York Times' sobre España como país tras la victoria de la selección está ya dando mucho que hablar

El prestigioso periódico estadounidense The New York Times está dando mucho de qué hablar en España después de afirmar que el país está celebrando "tanto una victoria futbolística", la de la selección en el Mundial, "como una sensación de éxito más amplio".

"Para muchos aficionados, la victoria en la Copa del Mundo afianzó la creencia de que algo prometedor —un resurgimiento cultural, económico y deportivo— está ocurriendo en el país", dice ese artículo.

El rotativo señala que tras la victoria frente a Argentina se ha acrecentado esa sensación de que "estar aquí ahora es estar en el lugar y el momento adecuados" pese, subraya, a que "España atraviesa una crisis de vivienda y su gobierno se ve envuelto en escándalos de corrupción, lo que empaña cualquier optimismo desmedido".

La economía, "la envidia de gran parte de Europa"

"Aun así, su sólida economía es la envidia de gran parte de Europa y el año pasado generó más del 40% del empleo en la Unión Europea. Además, está muy por delante de gran parte de Occidente en la transición a las energías renovables, atrayendo a inversores que buscan construir centros de datos y otras industrias que desean beneficiarse de su electricidad más barata", destaca el New York Times.

En el artículo se pone en valor que en "el ámbito cultural España también está en plena efervescencia" y pone como ejemplo a Los Javis y a Rosalía. Además, recuerda que el número de extranjeros que visitan España aumenta cada año y dice que "mientras otros países dan la espalda a los inmigrantes, España también está atrayendo la atención, y elogios de los liberales, por los esfuerzos de su gobierno para fomentar la inmigración".

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el artículo se dice que "está envuelto en acusaciones de corrupción", pero pese a eso "se ha convertido en un ídolo liberal a nivel mundial por posicionar al país como un oasis de izquierdas en medio de una marea de derechas".