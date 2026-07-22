La gran paradoja del efecto Bad Bunny: el disco que denunciaba la masificación pero que la está propiciando

Pocas veces un fenómeno cultural refleja una contradicción tan evidente. El exitoso disco de Bad Bunny, quien ha contado con varios millones de asistentes durante sus 109 conciertos alrededor del mundo, ha sido un emblema tanto musical como de denuncia social.

El disco, Debí tirar más fotos, tiene como hilo conductor la reivindicación de Puerto Rico, el país de procedencia del artista. Con él, Bad Bunny ha querido denunciar la gentrificación que vive el territorio, alertar sobre la pérdida de identidad de la isla y reivindicar la cultura local frente a la presión del turismo y la especulación inmobiliaria.

Sin embargo, el enorme éxito internacional del álbum parece haber provocado justo el efecto contrario: despertar el deseo de millones de personas de conocer el lugar del que habla el artista. No se trata, en ningún caso, de una consecuencia atribuible al cantante, sino de una de esas ironías que a veces deja la cultura popular. Cuanto más ha puesto Bad Bunny el foco sobre la necesidad de proteger Puerto Rico, mayor ha sido la curiosidad internacional por viajar hasta allí para descubrir los escenarios, la música, la gastronomía y el estilo de vida que retrata en sus canciones.

Un disco convertido en escaparate mundial de Puerto Rico

Desde su lanzamiento en enero de 2025, Debí tirar más fotos se convirtió en mucho más que un éxito musical. El álbum, considerado el trabajo más personal y puertorriqueño del artista, habla de la emigración, la gentrificación y el riesgo de que la isla pierda parte de su esencia bajo la presión del mercado inmobiliario y el turismo.

Canciones como Lo que le pasó a Hawaii son una llamada de atención sobre ese futuro que Bad Bunny quiere evitar para su país. Pero esa reivindicación ha tenido un efecto inesperado.

El disco ha servido también como una gigantesca campaña de promoción internacional de Puerto Rico, mostrando sus paisajes, sus tradiciones, su música y su identidad cultural a una audiencia global.

La propia oficina de promoción turística de la isla ha reconocido ese fenómeno. Durante la feria turística IPW 2026, Discover Puerto Rico presentó el denominado "efecto Bad Bunny" como uno de los motores del creciente interés internacional por visitar el territorio.

Más visitantes y más masificación

Las cifras reflejan ese creciente interés. Según los datos difundidos por Discover Puerto Rico y recogidos por El Economista, las llegadas internacionales han aumentado con fuerza.

Ya solo las visitas procedentes de España tras el éxito musical del cantante puertorriqueño han aumentado un 116% interanual. Y la misma organización turística admite que "la enorme exposición internacional" del artista ha contribuido a ese impulso.

Ese auge puede traducirse en mayores ingresos económicos y nuevas oportunidades para la isla. De hecho, distintas estimaciones apuntan a que el fenómeno Bad Bunny está generando un importante impacto económico gracias al aumento de reservas hoteleras, vuelos y consumo turístico.

Sin embargo, la paradoja resulta difícil de ignorar. El mismo álbum que alertaba sobre la pérdida de identidad, la presión inmobiliaria y las consecuencias de un desarrollo turístico sin control ha convertido a Puerto Rico en uno de los destinos más deseados del momento.

Un éxito cultural sin precedentes que, precisamente por su magnitud, reabre el debate que Bad Bunny pretendía poner sobre la mesa: cómo compartir la riqueza cultural de la isla con el mundo sin que esa admiración termine acelerando los problemas que él mismo denuncia en sus canciones.