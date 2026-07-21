El origen de la creatina de Mercadona: quién la fabrica y qué aporta el complemento ya a la venta

Mercadona pisa el acelerador y entra en el negocio de los complementos o los suplementos deportivos: la cadena de supermercados de Juan Roig ha lanzado un bote de creatina de 200 gramos ya disponible en muchos de sus lineales. Aunque el producto todavía no ha llegado a todas sus tiendas, sí se puede consultar su composición nutricional en la página web de la compañía.

Está disponible por unos ocho euros, pero mucha gente antes de animarse a probarla se está preguntando quién la fabrica y por qué ha llegado justo ahora a Mercadona. La fiebre por este tipo de suplementación no es particularmente nueva: de unos años para acá son cada vez más las personas que necesitan (o quieren) aumentar la intensidad de sus entrenamientos para favorecer su progresión deportiva.

Detrás de la nueva creatina sabor neutro de Mercadona están los madrileños laboratorios de Ynsadiet, con sede en Leganés. Es un viejo conocido de la cesta de tu compra: fabrica un sinfín de productos de marca blanca. De hecho, es el principal productor para la marca blanca Deliplus de la propia Mercadona. Detrás de sus cápsulas de cola de caballo, alcachofa, valeriana o colágeno está esta compañía.

Pese a ello, el nuevo bote de creatina sabor neutro de 200 gramos se está comercializando en Mercadona sin hacer uso de la marca Deliplus, lo que da una idea: la compañía está testeando si hay cabida definitiva en sus lineales. Por el momento debes tener claro que según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición la cantidad máxima diaria segura que puedes tomar de creatina son 3 gramos.

Cómo se toma la creatina sabor neutro de Mercadona

Precisamente esa es la cantidad que sugiere consumir la nueva creatina de sabor neutro disponible en Mercadona y fabricada por los laboratorios Ynsadiet. Como sucede ya con la complementación de proteína u otros elementos, la creatina se puede disolver en agua o leche. Para ello, este bote de creatina de Mercadona incluye una cucharilla dosificadora que puedes emplear como medida de referencia.

La toma diaria son 4,2 gramos de creatina en polvo de Mercadona, es decir, llenar el cacito o la cucharilla que incluye al raso. Dentro de esos 4,2 gramos de creatina sabor neutro de Mercadona hay esos 3 gramos de creatina, y 137 miligramos de fósforo junto con otros 161 miligramos de calcio. El cacito lo puedes disolver en 200 mililitros (un vaso) de agua o bebida al gusto: leche, bebida de avena, de soja, etc.

Creatina sabor neutro de Mercadona Mercadona

Eso sí, en el propio bote de la creatina de Ynsadiet se advierte que no se debe superar la dosis diaria expresamente recomendada: "Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable". Además se debe "mantener fuera del alcance de los niños más pequeños" y no se aconseja a mujeres embarazadas.

Eso sí: no a todo el mundo está entusiasmando la nueva creatina de sabor neutro disponible en Mercadona. Algunos expertos están señalando que no todo es creatina en el producto: también hay un aditivo. Además, abundan en que el precio es un tanto elevado en comparación con otros formatos de creatina en polvo también disponibles en el mercado.

Cuándo tomar creatina y qué efectos tiene

Especialistas como el renombrado dietista-nutricionista Julio Basulto también han hablado del papel que tiene la creatina. En un artículo publicado en su blog reconoce que en Europa está "autorizado" afirmar que este complemento "mejora el rendimiento físico durante sesiones de ejercicio repetidas de alta intensidad y a corto plazo", pero antes de lanzarse a consumirla se debe tener en cuenta varias cuestiones que enumera.

Por ejemplo, desaconseja el consumo en adolescentes; advierte que hasta un 30% de las personas "no responden a la suplementación con creatina" y dado que no se trata de un fármaco no hay un control estricto por parte de las agencias del medicamento "para asegurar su pureza". Por eso "no es extraño encontrar en complementos sustancias no declaradas en la etiqueta", algo que puede pasar en productos importados.

De hecho, Basulto recogía en el libro coescrito con el doctor Juanjo Cáceres, Comer y correr, una idea a tener en cuenta: "Quien deposita su fe en las aparentes propiedades de los productos naturales o de los suplementos dietéticos tiende a ser indulgente con el resto de sus hábitos de salud". Por eso aconseja la creatina a adultos que compitan deportivamente, que sea estricto y que tome un producto sin adulterar.