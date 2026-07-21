Julio Martínez ratifica ante el juez que Zapatero estuvo implicado en el rescate de Plus Ultra

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha ratificado este martes ante la Audiencia Nacional lo mismo que expresó en un escrito remitido ayer al juez que investiga al expresidente del Gobierno: que el dirigente socialista fue la persona que "marcaba los pasos a seguir" en las gestiones que desembocaron en el rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Según fuentes presentes en su declaración, Martínez se ha mostrado abierto a colaborar con la Justicia y ha admitido el papel supuestamente clave que tuvo Zapatero para que se aprobara dicha inyección de dinero. Sin embargo, no ha sabido precisar con qué personas concretas se puso en contacto Zapatero para agilizar el rescate.

Igualmente, el empresario también ha señalado al socialista como el líder de la empresa de asesoría Análisis Relevante, administrada por Martínez y que aparece en el sumario como "una pieza instrumental" para "canalizar fondos" procedentes de empresas como Plus Ultra hacia el entorno del expresidente. Según el empresario, esta sociedad sólo servía de vehículo para los negocios del presidente, que recibió presuntamente entre 2020 y 2025 un total de 2,6 millones de euros de 137 trasferencias de sociedades investigadas en el caso.

Ante el juez, Martínez también ha admitido que cobraron un 1% en concepto de intermediación por el rescate pero que no crearon una offshore en Dubái para canalizar ni el cobro de presuntas comisiones ni para evadir impuestos.

Finalmente, sobre el papel de las hijas de Zapatero, el empresario ha defendido que ellas hacían labores de maquetación para sus empresas. El juez, entonces, le ha precisado que haber cobrado casi medio millón de euros por estos trabajos por parte de Inteligencia Prospectiva (una sociedad perteneciente a dos hermanos venezolanos que firmó acuerdos con Análisis Relevante) le parecía un precio muy excesivo, algo que Julio Martínez no negado.

El juez ha estado preguntando al imputado durante cerca de una hora y cuarto. Después ha llegado el turno de la Fiscalía Anticorrupción. La comparecencia, en total, ha durado más de tres horas.