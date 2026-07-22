Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez en EEUU: se le acusa de torturas, secuestros y "actos terroristas"

Trump quiere que Delcy Rodríguez tenga inmunidad ante la Justicia estadounidense. La Administración del presidente ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela en la demanda civil abierta contra ella en Florida, en la que se le acusa de torturas, secuestros y "actos terroristas".

Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

En la misiva, el Departamento de Estado recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela tras asumir el poder de forma interina después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

"En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad", apunta el documento.

El contenido de la carta

Rodríguez se enfrenta a una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares en este caso, aunque Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.

El Gobierno de Trump pidió en la carta, consultada por la agencia Efe, que la fiscalía que tome nota de "la especial importancia" que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas "las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo".

Además, la carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso. "La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso", considera la Administración de Trump en la misiva.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.

Elogios y más elogios

Desde que Delcy Rodríguez fuera nombrada como presidenta de Venezuela, Trump no ha hecho más que elogiarla. Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump la calificó como "una persona estupenda".

Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, fueron objeto de sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump por su papel en el debilitamiento de la democracia venezolana y la consolidación del régimen autoritario de Maduro.

Rodríguez "está haciendo un gran trabajo", escribió Trump en las redes sociales a principios de marzo. "¡El petróleo está empezando a fluir, y es muy grato ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países!".

En los últimos meses, Rodríguez ha organizado ceremonias con un flujo constante de empresarios petroleros estadounidenses, algunos de los cuales participan en delegaciones de alto nivel encabezadas por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.