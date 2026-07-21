En Estados Unidos da que hablar lo que hizo Letizia en plena celebración del Mundial con Lamine Yamal: "La reina de España se enfrenta a críticas"

España ha logrado un hito: ganar el segundo mundial de su historia. Esto pone a la Selección Española masculina en el Olimpo de las grandes de todos los tiempos igualando a Francia y superando a Inglaterra.

Durante la celebración hubo momentos de todo tipo que más de 24 horas después siguen dando que hablar en redes sociales. Desde los saludos de Donald Trump a los jugadores de España pasando por la presencia de Javier Bardem hasta gestos de los miembros de la Familia Real, todo está bajo la lupa de los usuarios.

Concretamente en Estados Unidos está dando mucho que hablar un momento concreto de la celebración de España en pleno MetLife Stadium poco después de que el presidente de los Estados Unidos entregase la medalla y las copas.

"La reina de España se enfrenta a críticas por dejar a su marido atrás para sostener a Lamine Yamal", dice un mensaje en X publicado en inglés que cuenta con 11,6 millones de visualizaciones.

En el vídeo se puede ver cómo la reina de España se adelanta al rey para saludar a Lamine Yamal, algo que, por lo visto, está fuera del estricto protocolo al que se tienen que enfrentar los miembros de la Casa Real.

Qué dice el protocolo

Como recogen varios medios expertos en protocolo, el rey siempre precede a la reina consorte. La regla general de la precedencia de la Casa Real española sitúa al jefe del Estado en primer lugar, esto significa que el rey camina por delante en las recepciones, precede en la línea de saludo y ocupa la posición de mayor honor a la derecha.

Muchos comentarios en la publicación defienden a la reina de España y ven en este un simple gesto inocente de respeto por una de las estrellas de la Selección Española. "Ella hizo exactamente lo que se espera de alguien de su estatus: acercarse a un jugador que ha hecho feliz a toda la nación y mostrar gratitud, hacer una reverencia y agradecerle por hacer orgullosa a España", dice una persona.

Otro añade: "La reina Letizia está aquí apoyando el talento mientras ustedes inventan dramas reales". "Letizia estaba literalmente haciendo su trabajo, felicitando a los héroes de la Copa del Mundo de España. Lamine Yamal acaba de ganar el trofeo para todo el país", apostilla otro.