Llama al banco para renovar su tarjeta, no le dejan y lo que hace a continuación es magistral

El usuario de X @MigueldeLys ha relatado la conversación que ha tenido con su banco cuando ha llamado para renovar la tarjeta que tiene porque caduca en abril.

Como va a estar "varios meses de viaje", ha solicitado una nueva tarjeta con la que poder pagar porque cuando esta caduque estará fuera de casa y se quedará sin este instrumento para pagar.

Tras explicarle al banco la situación, le han informado de que "hay que esperar a que la tarjeta caduque", y esto ha hecho cuando le han preguntado si quería consultar algo más: "Acabo de perder mi tarjeta y quiero renovarla".

Después de un silencio incómodo y un tanto cómico, la trabajadora del banco le ha indicado que le mandarían "hoy una nueva" a su domicilio.

Por los comentarios que ha recibido en la publicación, ha aclarado esto: "No llega con la misma fecha de caducidad. Esto no es el documento nacional de identidad. Llevo haciendo esto AÑOS porque viajo mucho y es un truco que ya me sé. Pesados. Guapos, y mucho, pero muy pesados".

La publicación ha generado multitud de reacciones, además de 93.000 'me gusta' y más de 4.000 retuits en apenas 24 horas.