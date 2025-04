Llega de EEUU a Madrid y se queda impresionado por algo que ve en las calles y que para los españoles es innegociable

El usuario de TikTok @geraisonline, estadounidense que está en Madrid, ha mostrado su grata sorpresa por algo que ha visto en las calles de esa ciudad, y que dice que es aplicable a toda España, y que para los españoles es básico.

"Tengo que decir algo sobre Madrid y sobre España en general. Está todo súper limpio, no he visto todavía ni un ratón ni una rata. Eso es así porque limpian las calles todos los días, por eso no hay ni un rata", celebra antes de calificar a España como "el país más limpio".

"Tampoco se ven casi personas sin hogar. En Estados Unidos ves una persona sin hogar en cada manzana, es una locura", apunta.

En los comentarios, una persona le recomienda que vaya a barrios de Madrid como Usera o Carabanchel porque, según dice, allí verá suciedad y ratas. Pero otra persona responde rápidamente: "Esas zonas están tan limpias como los alrededores de la Torre Eiffel en París".

Otro da una ecuación: "Impuestos = servicios para la gente, ciudad limpia y metro limpio". Y otra persona cuenta su experiencia: "En 53 años solo he visto una rata (justo al lado de Plaza España)… así que no está tan mal. Gracias por hablar bien de Madrid".