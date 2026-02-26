Hillary Clinton se desvincula de Epstein en su declaración ante el Congreso de EEUU: "No recuerdo haber coincidido con él"

La que fuera primera dama y candidata a la presidencia del Gobierno de los EEUU en 2016, Hillary Clinton, ha iniciado su declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU este jueves (a las 11 hora local) por su supuesta relación con Jeffrey Epstein.

El interrogatorio está teniendo lugar tal y como estaba previsto, en Chappaqua (Nueva York), lugar donde residen Hillary y su marido, Bill Clinton y a puerta cerrada. Del mismo modo y en el mismo lugar, este viernes será el turno del expresidente Clinton, que tendrá que declarar por sus vínculos con el pederasta, en el que se prevé que sea un interrogatorio "muy largo.

Ambas declaraciones llegan envueltas en polémica después de que el presidente del comité, el republicano James Comer, asegurara públicamente que los Clinton habían retrasado su comparecencia ante el Congreso durante seis meses, y que únicamente aceptaron a colaborar después de ser amenazados con ser declarados en desacato.

Comer subrayó que los Clinton no están acusados de ningún delito, pero sostuvo que persisten "muchas preguntas" sin respuesta sobre su relación con Epstein, quien murió en prisión en 2019, y con su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de cárcel.

Previamente a su declaración, Hillary Clinton ya había preparado un texto que leyó a los diputados e hizo público a través de su cuenta de X este mismo jueves. En él se desmarca de su vinculación con Epstein con quien dice "no haber coincidido nunca" y ha cargado contra esta investigación, al tildarla de "teatro partidista".

"Como todos sabemos, con demasiada frecuencia las investigaciones del Congreso son teatro político partidista, lo cual es una abdicación del deber y un insulto al pueblo estadounidense", ha asegurado Clinton en su escrito.

Pese a ello, argumenta que el comité está justificando esta citación en base a que tiene "información relacionada con Epstein y con (su cómplice) Ghislaine Maxwell", algo que ha negado rotundamente, aunque asegura que habría coincidido con Maxwell en eventos de la Fundación Clinton. En lo referente a viajes o vuelos a la isla del delincuente, la exprimera dama también se ha mostrado tajante: "Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir".

En cambio, su marido Bill Clinton sí que reconoce haber realizado varios viajes a principios de la década del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero niega ser conocedor de los delitos del magnate.

Ambos aseguran no tener nada que esconder

Comer predijo que el interrogatorio de la exsecretaria de Estado será "largo" y que el del expresidente, previsto para el viernes, será "aún más largo". El comité publicará los videos y las transcripciones de las declaraciones de los Clinton después de revisarlas.

Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein.

Desde entonces, los Clinton han pedido que su testimonio se haga público porque, afirman, no tienen nada que esconder. Ambos consideran que su citación forma parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también tuvo una relación con Epstein.