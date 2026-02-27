Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las fotos de Bad Bunny en Sídney que avivan los rumores de reconciliación
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Las fotos de Bad Bunny en Sídney que avivan los rumores de reconciliación

Se ha podido ver al puertorriqueño con Gabriela Berlingeri.

Marina Prats
Marina Prats
Bad Bunny durante su actuación en la Super Bowl.
Bad Bunny durante su actuación en la Super Bowl.Kathryn Riley

"Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía....". Esta letra de Titi me preguntó de Bad Bunny tiene un claro mensaje a su expareja y, ahora, podría volver a cobrar más sentido que nunca. El puertorriqueño mantuvo una relación con la modelo y empresaria puertorriqueña Gabriela Berlingeri entre 2017 y 2022 y, de hecho, ella misma protagonizó el videoclip de la mencionada canción vestida de novia.

Los rumores se incrementaron con la presencia de Berlingeri en la Super Bowl y no han dejado de crecer, ya que la modelo y empresaria ha acompañado al "Conejo Malo" en sus conciertos en Argentina y Brasil, sin despegarse de él. Ahora se han trasladado a Australia con motivo de esta gira Debí Tirar Más Fotos, donde ambos se han dejado ver en actitud cariñosa en las playas de Sídney.

Ambos estuvieron desayunando, según publican los medios locales, en The Rusty Rabbit Café, en el barrio de Darlinghurst, donde Berlingeri aprovechó también para visitar una tienda de trajes de baño y productos para surfistas. Tras esto, se trasladaron a Tamarama Beach, donde estuvieron acompañados de parte del equipo de Benito y donde Berlingeri decidió darse un chapuzón.

Sin embargo, el artista se quedó con su gorra, bermudas y sudadera en la arena esperando a que la puertorriqueña saliera del agua acompañado por el resto del grupo. El artista actuará en Sídney los días 28 de febrero y el 1 de marzo, y serán la primera vez que este actúe en territorio australiano.

La relación de casi 10 años con Gabriela

Benito no ha ocultado en ningún momento su relación con Gabriela en esos cinco años que estuvieron juntos. De hecho, habló públicamente de cómo se conocieron. En 2020, lo hizo en una entrevista con Rolling Stone. "La conocí en un restaurante mientras comía con mis padres y mis hermanos. Empezamos a hablar, y a partir de ahí seguimos viéndonos", señaló entonces.

No obstante, no debutaron públicamente hasta 2021, cuando posaron juntos en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards. Desde entonces, Gabriela fue fundamental en el proceso creativo de Benito, especialmente en temas como El Apagón y En Casita, llegando a colarse en varios videoclips como el mencionado de Titi Me Preguntó, donde emulaban una boda ficticia. 

A pesar de su ruptura y la posterior relación del puertorriqueño con Kendall Jenner, el vínculo entre ambos no ha dejado de ser estrecho y en el último mes, también con su presencia en la gala de los premios Grammy donde Bad Bunny ganó el gramófono a Álbum del año lo incrementaron aún más. Todo apunta a que la nostalgia de temas como Pitorro de coco ya se ha esfumado del imaginario del puertorriqueño.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO