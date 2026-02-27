Las fotos de Bad Bunny en Sídney que avivan los rumores de reconciliación

"Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía....". Esta letra de Titi me preguntó de Bad Bunny tiene un claro mensaje a su expareja y, ahora, podría volver a cobrar más sentido que nunca. El puertorriqueño mantuvo una relación con la modelo y empresaria puertorriqueña Gabriela Berlingeri entre 2017 y 2022 y, de hecho, ella misma protagonizó el videoclip de la mencionada canción vestida de novia.

Los rumores se incrementaron con la presencia de Berlingeri en la Super Bowl y no han dejado de crecer, ya que la modelo y empresaria ha acompañado al "Conejo Malo" en sus conciertos en Argentina y Brasil, sin despegarse de él. Ahora se han trasladado a Australia con motivo de esta gira Debí Tirar Más Fotos, donde ambos se han dejado ver en actitud cariñosa en las playas de Sídney.

Ambos estuvieron desayunando, según publican los medios locales, en The Rusty Rabbit Café, en el barrio de Darlinghurst, donde Berlingeri aprovechó también para visitar una tienda de trajes de baño y productos para surfistas. Tras esto, se trasladaron a Tamarama Beach, donde estuvieron acompañados de parte del equipo de Benito y donde Berlingeri decidió darse un chapuzón.

Sin embargo, el artista se quedó con su gorra, bermudas y sudadera en la arena esperando a que la puertorriqueña saliera del agua acompañado por el resto del grupo. El artista actuará en Sídney los días 28 de febrero y el 1 de marzo, y serán la primera vez que este actúe en territorio australiano.

La relación de casi 10 años con Gabriela

Benito no ha ocultado en ningún momento su relación con Gabriela en esos cinco años que estuvieron juntos. De hecho, habló públicamente de cómo se conocieron. En 2020, lo hizo en una entrevista con Rolling Stone. "La conocí en un restaurante mientras comía con mis padres y mis hermanos. Empezamos a hablar, y a partir de ahí seguimos viéndonos", señaló entonces.

No obstante, no debutaron públicamente hasta 2021, cuando posaron juntos en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards. Desde entonces, Gabriela fue fundamental en el proceso creativo de Benito, especialmente en temas como El Apagón y En Casita, llegando a colarse en varios videoclips como el mencionado de Titi Me Preguntó, donde emulaban una boda ficticia.

A pesar de su ruptura y la posterior relación del puertorriqueño con Kendall Jenner, el vínculo entre ambos no ha dejado de ser estrecho y en el último mes, también con su presencia en la gala de los premios Grammy donde Bad Bunny ganó el gramófono a Álbum del año lo incrementaron aún más. Todo apunta a que la nostalgia de temas como Pitorro de coco ya se ha esfumado del imaginario del puertorriqueño.