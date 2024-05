Llega a Reino Unido lo que puede ocurrir en Baleares dentro de poco y avisan de cara a verano

A pocas semanas de que llegue el verano los medios extranjeros, sobre todo los de Reino Unido, se hacen eco de las protestas en comunidades autónomas como Baleares y Canarias contra el turismo masivo.

Una de las principales quejas de estas y otras autonomías es que el aumento de los turistas hace que haya cada vez más pisos destinados a este fin y menos a la vivienda habitual, por lo que el mercado sube y cada vez cuesta más alquilar un piso a un precio ya no asequible, simplemente normal.

Además, la falta de vivienda ha propiciado que muchas personas tengan que abandonar las islas porque no encuentran o no se pueden permitir un piso en estas zonas aun teniendo empleo. Pero ahí no queda la cosa, muchos de estos alquileres no están inscritos como tal.

El medio británico birminghammail ha llevado a sus páginas la problemática de los pisos turísticos y del decreto que ha aprobado el Govern de Baleares para acabar con los alquileres ilegales.

"Los apartamentos y villas turísticas que no estén registrados para pagar el impuesto turístico obligatorio en España serán cerrados. La medida se produce después de que datos recientes sugirieran que podría haber hasta 8.700 alquileres vacacionales ilegales sólo en las Baleares", dicen desde el citado medio.

También recogen las protestas vecinales en Mallorca donde hace unos días más de 10.000 personas salieron a las calles para exigir medidas para combatir la masificación de turistas, sobre todo en los meses de verano.

"Las tensiones han aumentado entre los lugareños y los turistas en algunas partes de España en los últimos meses, y algunos residentes afirman que el aumento del número de turistas ha provocado que los precios de los alquileres se disparen y contribuido a la falta de viviendas", finalizan desde el medio británico.