Llegan a Madrid los dónuts más famosos del mundo

Madrid ya es Springfield. Es cierto que los madrileños no tienen la piel de color amarillo o que en la capital española no se ha abierto una central nuclear, pero con la llegada a España de los donuts que Homer Simpson o el jefe Wiggum devorarían sin pestañear, la conexión entre ambas ciudades se intensifica. Hasta ahora había que cruzar el Atlántico para disfrutar de este bollo, pero desde octubre bastará con subir al metro o al cercanías para ponerse las botas, manchándose un poco los dedos con los glaseados y rellenos.

El primero en hincarles el diente en España ha sido el influencer gastronómico Cenando con Pablo, que ha probado en primicia los famosos Hot Now, esas berlinas que se venden recién hechas, aún calientes, recién salidos del horno. “No puedo parar, no quiero salir de aquí. Contemplen cómo se va glaseando todo, cómo está calentito. No hay nada igual en el mundo. ¡Hostia puta, cómo huele esto!", señala Pablo en un vídeo de TikTok, donde se pasea por las cocinas de la tienda, contemplando el paso a paso del cocinado.

El entusiasmo de Pablo con estos dónuts es tan real como el atracón que ha dado en los escasos tres minutos que dura el vídeo con la exclusiva. “Es igual a los de Estados Unidos, no hay diferencia. Bueno, sí, mejor que te ahorras el vuelo", celebra una de las voces más seguidas en redes sociales en cuestiones gastronómicas, cuyo estómago empezaba ya a quejarse: "Ya llevo cuatro. Sé que con uno me duele la tripa, pero merece la pena el sufrimiento”, comenta, dispuesto a sacrificarse por sus seguidores.

El caso es que la visita de Cenando con Pablo, como en el resto de sus vídeos, terminó en una cata improvisada de los dónuts. Así que, sin tiempo que perder, se mete entre pecho y espalda el primero: “New York Cheesecake. Esto hay que abrirlo, obviamente, para ver qué hay dentro… ahí está la cremita de la tarta de queso, por encima la birutita de galleta. Está bueno, ¿eh?", comenta el influencer mientras se relame.

Le sigue el clásico de chocolate, el de toda la vida. “Es el clásico de toda la vida que te comías en el recreo, pero mejor que los industriales”. Después llega el turno del azúcar y canela: “Dulce por encima y seguro que por dentro también. Esto es el más bajo de calorías de todos… aquí con la almendrita. Esto es infancia. La combinación queda muy bien, ¿eh?”.

El de Lotus tampoco se libra. “Aquí con el crocante del Lotus queda muy bien, muy rico pero llena bastante”, apunta mientras se limpia las manos. Y en seguida pasa al Sueño de fresa. “Azúcar glas, la mermelada… os dije que es el menos gocho de todos”.

El noveno de la tanda es el Cookie & cream, el de Oreo, que ya le pilla a medio gas. “Ese es fuerte, ¿eh? También lo voy a ser sincero, no es lo mismo comértelo el noveno que comértelo el primero”. El siguiente, en cambio, lo presenta con un gesto de resignación. “No soy muy chocolatero, pero es el típico que les va a gustar a los amantes de los que llevan capa de chocolate”. Para cerrar, otro baño de cacao. “Sueño de chocolate, qué tierno, qué blandito. Lo dicho, yo no soy muy chocolatero, pero los amantes del chocolate se van a gozar de lo lindo”, acuña.

Entre tanto bocado, Pablo también dejó caer el dato clave: la primera tienda de Krispy Kreme en España abrirá el 2 de octubre en el centro comercial Parquesur, en Madrid. “Ven y coge cajas, unidades, lo que te salga del papo, porque me dicen que abren de 8 a 11”, soltaba antes de despedirse. “Me veréis por aquí comiendo los Original Glaze, tanto hot now recién hechos de la maquinita como los ya fríos, que no os deis nada que medir”.