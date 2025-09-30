Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que ha dejado una persona en un parque de Ponferrada es para seguir creyendo en la humanidad
Lo que ha dejado una persona en un parque de Ponferrada es para seguir creyendo en la humanidad 

Está conquistando a todo el mundo. 

Alfredo Pascual
El tuit de @VAMOSDEPORTIVA.@VAMOSDEPORTIVA

En una sociedad en la que cada vez más se fomenta el uso de las tecnologías móviles y videoconsolas y se reducen los espacios en los que poder jugar con un pelota o con amigos en un parque, la iniciativa que ha tenido un vecino de Ponferrada (León) está conquistando el corazón de todo el mundo.

Javier, un usuario de X conocido como @VAMOSDEPORTIVA, ha publicado en su perfil la imagen de lo que hizo esta persona. En un parque del municipio este vecino decidió crear una especie de caja con dos soportes para dos balones de baloncesto junto al mensaje "por favor, volver a dejar aquí después de usar". 

De esta forma y gracias a su altruismo, cualquier persona de la edad que sea y que quisiera ir a esa pista de baloncesto, pero que no tuviera balón, podía coger uno y ponerse a jugar sin ningún problema. 

"Por favor, que nadie estropee la iniciativa del aficionado al baloncesto que tuvo esta idea para la cancha del parque del Plantío en Ponferrada", ha escrito el tuitero junto a la imagen de lo que había creado.

En contestaciones a otros tuiteros, el autor del mensaje ha detallado que "realmente la primera intentona fue hace un mes y los balones estuvieron allí una semana", pero que "después dejaron otro y lleva allí tres semanas".

"Y por las tardes sobre todo, lo usan bastantes niños y niñas. Yo lo he visto bastantes días", ha contado. Además, ante los mensajes que han dicho que los habían robado, ha confirmado que él ha pasado por esa zona a las 21 horas de este lunes y que estaban en su sitio.

Su tuit, en pocas horas, ha superado ya las 150.000 reproducciones y ha alcanzado la cifra de los 4.000 me gusta recibiendo también multitud de respuestas de personas que aplauden la idea que tuvo ese vecino anónimo. 

