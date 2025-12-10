Muere Robe Iniesta, líder y cantante de Extremoduro, a los 63 años

Robe Iniesta, figura central del rock español y fundador de Extremoduro, ha muerto a los 63 años, según ha confirmado este miércoles su agencia de comunicación. El comunicado no detalla la causa del fallecimiento y se limita a subrayar la dimensión artística del músico: “Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”. La nota describe su trayectoria como una de las más influyentes de la música en España.

El artista ya había atravesado un problema grave de salud el año pasado, cuando ha suspendido de manera indefinida sus últimos conciertos en Madrid. Él mismo explicó entonces que había sido diagnosticado de “un tromboembolismo pulmonar” y que debía guardar reposo absoluto para no comprometer su recuperación. Aquella cancelación puso fin a los conciertos previstos en su gira de despedida.

Dromedario Records, el sello que ha comunicado su muerte, destaca el impacto personal y profesional del músico en su entorno. “Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona”, recoge el texto. La nota concluye con un agradecimiento al legado que deja un artista cuya obra marcó a varias generaciones.