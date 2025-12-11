El homenaje de la biblioteca de Alcobendas a Robe Iniesta que es para ver y aplaudir 

El fallecimiento del cantante y fundador de Extremoduro, Roberto Iniesta, conocido como Robe, ha paralizado a la sociedad española. El emblema del rock español murió este miércoles a los 63 años y desde el momento en el que se conoció la noticia las reacciones no se hicieron esperar.

Fue su agencia de comunicación la que se encargó de difundir la nota de prensa "más triste" y anunciar la trágica noticia: "Despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, escribieron desde su agencia de comunicación para dar la triste noticia de su muerte".

Desde ese momento, seguidores de Robe que son anónimos, que llegan del mundo de la música, cultura, deporte o hasta de la política se lanzaron en redes sociales a recordar al artista de Plasencia. También se recuperaron durante todo el día momentos de conciertos, frases de sus canciones y respuestas que dio en entrevistas en las que, fiel a su estilo, no dejaba indiferente a nadie.

Lo que ha hecho la biblioteca de Alcobendas

También se han visto homenajes procedentes desde todos los lugares y espacios. Si se han compartido iniciativas que tuvieron institutos para recordar a Robe, también se han difundido desde otros espacios públicos, como la biblioteca o mediateca de Alcobendas.

Ha sido el periodista musical Nacho Criado, conocido en redes sociales bajo el nombre de @Criadoelenterado, el que ha mostrado en una foto lo que han hecho desde esta bibliotecas.

"La biblioteca de Alcobendas, en homenaje a Robe Iniesta, maestro de la música y las letras", ha escrito, junto a una foto de una estantería en la que se puede ver cómo han recopilado algunos discos tanto de Extremoduro como de Robe en solitario, así como dos ejemplares del libro de Javier Menéndez Flores, Extremoduro: De profundis. La historia autorizada.