Lo que se encuentra en una marquesina de Nueva York genera una ovación en España tremenda

El creador de contenido gastronómico español Sergio Bolaños, conocido popularmente en Internet como Peldanyos, que ostenta premios como el GenZ y otros relacionados con las redes sociales, contando, además, con casi cuatro millones de seguidores tan solo en TikTok, ha alucinado con lo que se ha encontrado en una marquesina de Nueva York.

Durante su viaje por Estados Unidos, país en el que ha probado su comida y, por supuesto, ha puntuado y dejado su crítica, como suele hacer normalmente en sus vídeos (@peldanyos), en una marquesina de una parada de autobús de Nueva York, se encontró con un cartel que le ha dejado con la boca abierta.

Normalmente en las marquesinas siempre hay carteles publicitarios, especialmente de películas. Pero esto es "otro nivel", una frase que se ha repetido muchísimo en los comentarios: "No os vais a creer de qué hemos encontrado publicidad en una marquesina de Nueva York".

La pantalla electrónica, que destacaba la recién estrenada serie Robin Hood, emitía después un cartel publicitario marca España: la Navidad en Vigo. "No, no, no, no", repetía Peldanyos, todavía alucinando.

El cartel era publicidad de la popularísima tradición navideña de Vigo, promovida por supuesto por el alcalde de la ciudad gallega, Abel Caballero. El cartel rezaba lo siguiente: "Christmas in Vigo, unique in the world. Vigo, the best city to live".

Aplausos y algún que otro reproche

"Estamos diciendo que el Concello de Vigo ha puesto pasta para salir en una marquesina de Nueva York, ¡qué locura! Marketing, eh, para que vengan los yankees a gastar pasta a Vigo", concluía Peldanyos entre risas, aún sin creerse lo que acababa de ver.

Este descubrimiento ha generado más de un millón de visualizaciones y más de 153.000 'me gusta' en menos de 24 horas, pero lo más destacable son los más de 300 comentarios con muchas opiniones divididas.

Por un lado, algunos usuarios no ven con buenos ojos este tipo de publicidad: "No hace gracia, me parece una vergüenza que se gaste el dinero en eso estando como está el país". Carlos, usuario de TikTok, ha afirmado que "Nueva York no sabe ni lo que es Vigo, vaya manera de tirar el dinero".

Pero, por otro lado, otros usuarios y usuarios han opinado que les parece divertida la idea: "Cero bromas que trabajo en el centro de Vigo y estas semanas son todo turismo de EEUU". Sobre todo, la palabra más repetida es: "¡Viva Vigo!".