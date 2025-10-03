Vicent Molins, analista urbano: "La ciudad se convierte en contenido audiovisual creado para redes sociales, aplicaciones turísticas y medios digitales”

En los últimos años, las ciudades españolas han comenzado a ser tratadas más como marcas digitales que como entornos urbanos vivos. El auge del marketing digital ha transformado muchas de ellas en destinos turísticos promovidos a través de redes sociales y aplicaciones, mientras que las necesidades y deseos de sus residentes quedan en un segundo lugar. Según el analista urbano Vicent Molins, autor del libro Clickbait City, quien lo explica en inews.co, esta tendencia está creando una grieta entre aquellos que buscan maximizar la atracción turística de las ciudades y los que viven en ellas a diario.

Molins afirma que las ciudades se están transformando en contenido audiovisual diseñado para atraer a turistas y visitantes a través de las plataformas digitales. "La ciudad se convierte en contenido audiovisual creado para redes sociales, aplicaciones turísticas y medios digitales", explicó el autor. Este fenómeno es mayor en ciudades como Barcelona, Sevilla y Vigo, según defiende el mismo.

Sin embargo, el análisis de Molins no se limita a las estrategias promocionales, sino también a la gentrificación. Según el autor, el aumento del turismo masivo y las políticas urbanísticas orientadas al atractivo exterior de las ciudades están desplazando a los residentes locales. "Cada vez más ciudades están ocupadas por personas que viven allí por un tiempo limitado, como expatriados o turistas", afirmó, al mismo tiempo que dijo que muchos se ven forzados a abandonar sus hogares.

Molins menciona a Vigo, una ciudad que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a su apuesta por atraer turistas mediante eventos como su famoso alumbrado navideño. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, es conocido por adelantar la instalación de luces de Navidad en pleno verano, buscando posicionar a la ciudad en el mapa global. Según Molins, este tipo de eventos, aunque atractivos para el turismo, tienen un costo elevado y, en muchos casos, no benefician directamente a los residentes. "En este tipo de eventos, la ciudadanía debería preguntar por la letra pequeña", agregó el analista.

Caballero, por su parte, defiende estos proyectos argumentando que generan grandes ingresos para la ciudad. Según el alcalde, la instalación del alumbrado navideño del año pasado, que costó un millón de euros, generó entre 500 y 1.000 millones de euros en ingresos para la ciudad.

Molins concluye que las autoridades municipales, al utilizar las ciudades como 'clickbait', reducen los espacios urbanos a simples productos de consumo visual, ignorando la vida real que se desarrolla en ellos. "Usar internet para promocionar las ciudades es parte de la vida", comenta el autor, "pero a veces estas autoridades reducen las ciudades a dos dimensiones, no a tres, y solo se concentran en sus aspectos más cliché, olvidando las complejidades y la vida cotidiana que definen realmente a estos lugares".