El revolucionario alcalde de Nueva York, Mamdani, se vuelve LOCO con Bellerín: "Amo a este hombre"

El nuevo y revolucionario alcalde de Nueva York (Estados Unidos), Zohran Mamdani, es conocido por utilizar las redes sociales de manera profusa y estratégica, hasta el punto de que esa maestría se ha considerado clave en su reciente elección, a principios de este mes. Una "revolución" en la comunicación política que ya está siendo hasta estudiada en las universidades.

Su secreto es que se basa en la autenticidad y la conexión con el otro, con una estética cuidada y estudiada, sí, pero con aparente verdad. Y es que el demócrata se entusiasma y se emociona y eso le gusta a la gente. Lo acaba de demostrar en algo poco político y mucho español -que diría Mariano Rajoy-, durante una entrevista en la que se ha cruzado vídeos con uno de sus ídolos favoritos, el futbolista del Real Betis Balompié Héctor Bellerín.

Mamdani ama el fútbol, hasta el punto de que se convirtió en accionista del Real Oviedo cuando apenas tenía 21 años y el club estaba a punto de desaparecer. Pero su corazón está, sobre todo, en la Premier League y en el Arsenal, que es donde estuvo jugando un jovencísimo Bellerín, entre 2013 y 2022. Desde entonces, lo adora.

El primer alcalde musulmán, migrante y socialista de la historia de la Gran Manzana ha hablado sobre por qué es un fan declarado del lateral catalán en el programa televisivo The Adam Friedland Show, emitido este lunes y presentado por un reconocido humorista norteamericano, otro forofo futbolero.

Durante la emisión, algunos jugadores relacionados con el Arsenal de hoy y de ayer le hicieron llegar mensajes en vídeo y entre ellos estaba la estrella bética, que felicitó al político por su victoria y, también, por su batalla política. Bellerín, además de por su juego, se ha señalado públicamente por un compromiso claro con la justicia social y el progresismo, mostrado en causas como la Palestina, la pelea contra la ultraderecha o la denuncia de la homofobia.

“No sé si me reconoces con este escudo, este cabello y este bigote", comienza el jugador su mensaje, con guasa. Bellerín dice a continuación que siente "la energía" la victoria de Mamdani desde España, lo que provocó una entusiasta reacción del político estadounidense. Se vuelve loco de felicidad. "Amo a este hombre", confesó el regidor en respuesta a los elogios del deportista, que lo llama "fucking cool person" (persona jodidamente genial), como suelen ser todos los aficionados del Arsenal.

Defiende Bellerín que Nueva York necesita de su pelea, como la necesita el mundo, y por eso le manda "mucho amor y respeto desde España", de parte de "de un gran fan del Arsenal" que sigue siendo. "Espero veros pronto", se despide del alcalde y de su entrevistador.

Mamdani se ha mostrado muy agradecido con el futbolista catalán y ha comentado con el presentador, Friedland, que deben ir a verle en un partido del Betis. Que se vayan preparando en Sevilla.

Los anillos de Zohran Mamdani: qué significado tienen los distintivos más personales del nuevo alcalde de Nueva York Tras una complicada e importante campaña electoral, el nuevo alcalde de Nueva York no se ha quitado de las manos sus amuletos más personales. Él mismo ha contado qué significado tienen.