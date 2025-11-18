Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Jordi Roca prueba los bombones de Peldanyos y su veredicto es claro
El creador de contenido ha sacado un calendario de adviento a 75 euros. 

El cocinero Jordi Roca.Getty Images

El creador de contenido Sergio Bolaños, conocido en redes sociales como Peldanyos, ha sacado un nuevo drop con su empresa Sugar Papi que promete agotarse estas navidades. Como ya ocurrió con su huevo de chocolate, sus mermeladas de llave ácida o su galletón para La Velada, cada producto de Peldanyos crea expectación y son muchos los que pagan lo que haga falta por probarlos. 

De cara a Navidad, Peldanyos ha sacado al mercado un calendario de adviento que cuesta 75 euros y que está inspirado en las comunidades autónomas de España donde cada una de ellas está representada por un bombón de un sabor que representa a esa región. 

En uno de sus últimos vídeos en redes, Peldanyos ha estado en Girona con el maestro pastelero Jordi Roca, considerado uno de los mejores pasteleros del mundo, y integrante de los hermanos Roca, dueños del Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes el mundo.

El primer bombón que ha comido el de crema catalana, que representa a Cataluña. "A ver la que has liado. Qué bonito. Me encanta. Está muy equilibrado. Esto es el mazapán. No está muy dulce", ha dicho Roca sobre el bombón. 

Extremadura: el favorito de Jordi Roca

También ha probado el bombón de chocolate, aceite y sal, que está formado por pepitas de aceite de oliva y sal. "Está bueno", ha añadido también. En este punto, Roca se ha saltado el protocolo del vídeo y se ha comido prácticamente todos los bombones del drop. 

Ha comido el de melón con jamón y el de migas con chorizo. El primero le ha gustado pero lo modificaría y el segundo le ha fascinado: "Joder. Está muy bien este. Vale la pena todo esto para pillar este. La miga tiene ese punto de crujiente. Me encanta". 

El de rebujito —de Andalucía— le ha gustado y el de horchata y naranja —de la Comunidad Valenciana— también. "Se ha comido ya medio calendario", ha dicho entre risas Peldanyos. Por último, Roca le ha dado la enhorabuena y ha vuelto a decir que su favorito es el de Extremadura: "Enhorabuena. Bravo. Me quito el sombrero. Si queréis ser felices comprad esto, señores". 

