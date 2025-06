Lo que les ha pasado a unos británicos en España se convierte en noticia en Reino Unido: "Fuimos víctimas de piratas"

Una pareja de turistas británicos en España se ha convertido en noticia en el periódico The Times de Reino Unido al relatar la malísima experiencia que han tenido en España.

"Fuimos víctimas de los piratas de las carreteras españolas", se titula el artículo, en el que se explica: "Moggy McIntyre y su esposo Greg son viajeros habituales, pero aun así fueron blanco de un astuto robo en la carretera: así es como pueden evitar correr la misma suerte".

Según relatan, todo les ocurrió cuando salían de Barcelona en un coche de alquiler. "Un coche apareció junto a nosotros, con un hombre solo que nos hacía señas frenéticamente y señalaba la parte trasera del nuestro. Nos indicó que nos detuviéramos. Al principio no lo hicimos, porque era difícil parar, pero nos preocupó", explica.

Dice que luego, unos 50 kilómetros después, lo hizo otra vez y ya se detuvieron: "Salió del coche, hablando muy rápido en español, que no entendíamos, y me hizo un gesto para que saliera del asiento del conductor. Me quedé donde estaba, pero Greg salió. Mientras estaba sentado allí, vi a alguien sentado en el asiento trasero del coche de este hombre".

"Al final, salí para ver qué pasaba. Sin embargo, me sentí incómoda, así que cogí las llaves del coche y nuestros dos teléfonos, que están en fundas tipo cartera con nuestras tarjetas bancarias. Mirando hacia atrás, debería haber cerrado el coche con llave. Pero quizás la puerta del copiloto estaba abierta, no lo recuerdo", relata.

"Llegué a la parte trasera del coche, y Greg y yo hicimos todo lo posible por entender lo que intentaba decirnos. Buscábamos un rasguño, una rueda pinchada o algo así. Aunque este hombre se colocó de tal manera que a menudo apartábamos la mirada del coche y la dirigíamos hacia él. Después de unos minutos, nos hizo un gesto para que esperáramos y regresó a su coche como si fuera a buscar algo. De repente, se marchó", prosigue.

"Fue muy raro, porque no veíamos nada raro en el coche. Así que volvimos a subir, y solo entonces nos dimos cuenta de que mi bolso había desaparecido. Estaba en el reposapiés del asiento del copiloto, así que la persona que vi en la parte trasera de su coche debió de haberse escabullido y haberse llevado todo lo que pudo", se lamenta la mujer.

"Creo que nos atacaron porque el coche tenía una pegatina grande con el nombre de la empresa de alquiler de coches en la parte trasera. Después supe que es un problema muy común en las carreteras de los alrededores de Barcelona", avisa.