Lo que pasa durante las obras de esta iglesia en A Coruña deja a todos los espectadores sin palabras

El arquitecto Guille Tort (@guille_tort) se ha quedado patidifuso al ver lo que ha pasado durante las obras de la iglesia gótica de Santa María del Azougue, en la localidad Betanzos, en A Coruña.

"Si no lo graban os juro que no me lo creo", ha manifestado el tuitero, completamente atónito tras ver el vídeo subido por la cuenta de X del medio La Voz de A Coruña (@vozcoruna).

"#Denunciapública. Vecinos de #Betanzos cuestionan el rigor de las obras en la iglesia de Santa María del Azougue, una de las joyas del gótico gallego", ha informado la cuenta de la red social del medio en X, justo antes de adjuntar el vídeo.

En concreto, en la grabación se puede ver como desde una grúa ubicada por encima de una iglesia se sube una hormigonera que va dando golpes a la fachada de la iglesia a medida que va ascendiendo.

Esta mala práctica ha dado mucho de que hablar, y no ha dejado sin palabras solo al aquitecto, sino a todos los usuarios de la comunidad tuitera, quienes no pueden dar crédito al trato que se le está dando a esta emblemática construcción.

"La gente compartiendo cosas sin saber lo que están viendo... Es el ritual de la santa hormigonera de la suerte, que consiste precisamente en frotar una hormiguera bendecida oficialmente por la fachada de una iglesia. Esto garantiza 13 años sin obras en la iglesia, según creencias", ha comentado un usuario, en tono irónico.