Lo que hace una universidad con dos alumnos repetidores desata un sinfín de comentarios

La usuaria Marta (@martaqbdicjwj) ha subido una fotografía a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que se ve lo que ha hecho su univerdad con ella y con otro alumno repetidor de una asignatura.

"Rare aesthetic: A Gonzalo y a mí por ser repetidores nos obligan a ocupar una sola silla entre los dos para no quitarle sitio a la gente de primero", ha contado la tuitera a través de su cuenta en la red social.

Justo después, ha subido la imagen en la que se puede ver como ella y su compañero tienen que sentarse pegados para compartir una sola silla y un único ordenador de sobremesa para los dos alumnos.

Una impactante fotografía de lo que ha ocurrido en una universidad pública que ha despertado la indignación de los usuarios, haciendo que el tuit supere ya 1,3 millones de visualizaciones, 35.000 'me gustas' y más de un centenar de comentarios.

"Estoy dando volteretas"; "La matrícula la pagaréis entre los dos supongo"; "Esto es para soltarles una queja bien grande a Delegación"; "Pagar segunda matrícula que cuestan el doble para esto es FUERTE", han comentado algunos usuarios, indignados.

"Y así es como conocí a vuestro padre"; "Ya os sabéis la mitad y sólo os hace falta la mitad de sitio, no hay fallos en su lógica"; "Buena ocasión para comprar una silla plegable del Ikea"; "Gonzalo volverá a suspender, pero ha ganado", han comentado otros tuiteros, tomándoselo con humor.