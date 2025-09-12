Lo que hace una niña al llegar a casa después de su primer día de cole dice mucho de cómo le ha ido

Septiembre es siempre un mes de comienzos, de vuelta a la rutina pero a la vez de nuevos inicios. También para los más pequeños, que empiezan el mes con el nuevo arranque escolar, algo que para muchos pude ser un momento complicado.

Tras el verano las aulas se llenan de nervios, de miedos y de ilusiones. Compañeros nuevos, profesores que conocen por primera vez, nuevas aulas o, incluso para algunos, distintos centros educativos. Grandes cambios que los más pequeños de la casa tienen que gestionar.

Este ha sido el caso de la hija del tuitero @HaSSeR_, quien ha protagonizado un divertido momento por lo que ha hecho justo al llegar a casa después de vivir el primer día de cole.

"Pues ha debido ser intenso el inicio de curso", ha publicado el tuitero y padre de la criatura, justo antes de adjuntar una foto de su pequeña sentada enfrente de la tele en posición de meditación.

En concreto, en la pantalla de la televisión se puede ver un lago con agua cayendo desde una cascada, una imagen que invita al relax, que parece que es lo que está buscando la hija después de este primer día de emociones.