Los camareros no le atienden en una terraza y la idea que se le ocurre es para no parar de reír

El creador de contenido @soyladramas ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál ha sido la divertida idea que se le ha ocurrido al estar en una terraza con sus amigas y ver que la camarera no le atendía.

"Hola, mira que estamos en la terraza, por si puedes salir a pedirnos nota", se puede oír que dice el tiktoker al inicio del vídeo, mientras está sentado en la terraza de un bar hablando por teléfono.

"O si quieres te lo digo desde aquí: queremos dos tintos y un vaso de agua", prosigue diciéndole el creador de contenido a la camarera, con la que ha contactado finalmente gracias al número de teléfono del establecimiento.

"Cuando llevo 30 minutos en la terraza de un bar y no vienen y se me ocurre la idea de llamrlos", ha explicado el usuario en la descripción del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 376.000 visualizaciones y los más de 40.000 me gustas.

Sin llegar a entender muy bien la situación en un principio, parece que la empleada le pregunta otra vez que qué es lo que está pasando, a lo que el tiktoker repite entre risas: "Que estamos en la terraza, por si puedes salir, o te lo digo desde aquí y me lo traes ya".