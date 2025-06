Los que suelen comprar carne picada en el Mercadona se han quedado en 'shock' con lo que han visto

Los clientes que suelen comprar carne picada en Mercadona se han sorprendido en los últimos días por la aparición en ese lineal de un nuevo producto que muchos no sabían ni que existía.

Como han remarcado algunos usuarios en TikTok, se trata de de una carne picada con sabor a chorizo. La cuenta @novedadesandfood ha mostrado uno de esos paquetes y ha enseñado la composición.

El producto se elabora con un 84% de carne de cerdo, agua, fibra de guisante, pimentón, sal, aromas, aromas, conservador, antioxidante y colorante.

Algunos se han sorprendido por todos esos ingredientes y han preguntado a ChatGPT por ello. La conclusión a la que llega la inteligencia artificial es clara: "No es un producto 'malo', pero conviene consumirlo con moderación, especialmente si estás controlando la sal, el colesterol o eres sensible a los sulfitos. Si lo usas ocasionalmente como parte de una dieta equilibrada, no hay problema".

Otros usuarios explican sus alternativas: "A tu carnicero le pides carne picada y le dices que te pase por la picadora un choricito... llevo años haciéndolo. Más barato y sano".

En el mismo sentido, otro apunta: "El día que la gente aprende que en los barrios hay tiendas de toda la vida… Carnicerías, pescaderías, fruterías, droguerías… Se darían cuenta de la calidad que pierden de los productos".