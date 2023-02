Lucía Etxebarria pide que sus tuits le lleguen a Borja Sémper y éste tarda 15 minutos en responder

Borja Sémper, portavoz del comité de campaña del PP, ha respondido rápidamente a la escritora Lucía Etxebarria después de que ésta le lanzase varias preguntas a través de Twitter sobre la ley trans.

"Me gustaría que hicieras llegar este hilo a BORJA SEMPER. Él ha afirmado que el PP reformará esta ley. Pero esta ley no se debe reformar sino que se debe derogar. Yo ya nací en una dictadura y no quiero que mi hija viva en otra", ha escrito.

Y luego ya, directamente citando al político, le ha lanzado varias preguntas: "¿Qué quiere decir cuando dice que su partido reformará la ley trans? ¿Qué se puede salvar de una ley que vulnera la constitución en varios artículos, que amenaza peligrosamente a las mujeres, a los menores, a la libertad de expresión y a nuestro sistema democrático?".

A los pocos minutos, Sémper ha replicado: "Quiere decir que tras un proceso riguroso y serio (contando con asociaciones feministas, médicas y expertos) reformaremos de arriba abajo o derogaremos para acabar con los disparates".

"Garantizando la protección real en nuestra legislación a personas con disforia género o trans", ha añadido antes de zanjar en otro tuit: "Un saludo, Lucía".

En tuits anteriores, la escritora ha asegurado que, en su opinión, "la ley trans es anticonstitucional puesto que colapsa con la ley de violencia de género y el convenio de Estambul" y también "discrimina a las personas con discapacidad, que no pueden alterar nada en el registro sin pasar por tres años de evaluación previa".

"Que una persona pueda alterar su sexo en el registro a voluntad, pero que una persona discapacitada deba pasar por un trámite engorroso y humillante para probar su condición vulnera el artículo primero de la constitución española . Se discrimina a un colectivo entero", se ha quejado la escritora.