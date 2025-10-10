Madina le dice todo esto a Ayuso tras su frase de "váyanse a otro sitio a abortar"

El exdiputado del PSOE Eduardo Madina ha opinado durante su intervención en El Abierto del Hoy por hoy de la Cadena Ser sobre las polémicas palabras que pronunció este jueves en la Asamblea de la Comunidad de Madrid la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y que han levantado un gran revuelo.

La 'popular' advirtió de que no acatará la petición del Gobierno de crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley: "Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad, porque en la mayoría de los casos se podía evitar".

"No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por no hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", sentenció.

Madina se ha referido a estas palabras, y al tono que utilizó: "El derecho al aborto se lo ganaron las mujeres en la calle con encarcelamientos, distancia social y señalamientos en una España que no era la de hoy. Es una batalla primero ideológica, cultural, académica, intelectual y después una batalla asociativa, social, política y legal y han ganado todas".

Además, ha contado que tuvo el honor de haber votado como diputado del PSOE en la última Ley de plazos, que era "la que cambiaba de supuestos a plazos y de prejuicios a lógicas de tiempo sin juzgar a ninguna mujer por el hecho de ir a un proceso que de fácil no tiene nada".

"El grado de deshumanización con el que Ayuso habla a gritos en la Asamblea la describe a ella, no a las mujeres que interrumpen un embarazo ni la temperatura del debate en nuestro país a fecha de 2025 ni el grado de consenso social que existe. La frase de Ayuso habla de Ayuso, no del aborto, ni de la interrupción voluntaria del embrazo ni de los derecho de las mujeres", ha afirmado.

"Ayuso, las mujeres en España han ganado el debate sobre el aborto muchos años antes de que usted llegara siquiera a la presidencia de la Comunidad de Madrid", ha añadido el exdiputado y tertuliano de la Cadena Ser.

Finalmente, Madina ha señalado que "más allá de eso el Gobierno ha anunciado un proyecto de ley para una reforma constitucional" y se ha mostrado a favor de ese planteamiento: "Yo puedo decir que no estoy más al 100% porque no puedo. ¿Es llevable este asunto sobre si puede tener encaje en la Constitución? Completamente".

El tertuliano de la Cadena SER ha justificado su opinión diciendo que "cada vez que salen voces como la de Ayuso muchas mujeres en España tiemblan y el tamaño del derecho civil se siente que queda tocado con este tipo de mensajes".

"A lo mejor ha llegado la hora que, además de encuestas demoscópicas, la sociedad española tenga un papel todavía mayor en fijar posición en este asunto", ha rematado.