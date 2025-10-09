Ayuso desafía al Gobierno: "¡Váyanse a otro lado a abortar!"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este jueves de que no acatará la petición del Gobierno de crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley.

En la sesión de control al Gobierno en este jueves, la dirigente del PP ha asegurado que no va a hacer "una lista de médicos nunca". "Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad, porque en la mayoría de los casos se podía evitar. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por no hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", ha asegurado en respuesta a la oposición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió esta semana una carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid, a quienes daba tres meses para crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto. Se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024.

En el Consejo de Ministros del pasado martes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya le recordó a Ayuso que la ley "se cumple", lo que avecina un nuevo choque institucional entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid.

Uno de los últimos informes de su ministerio constata que en la Comunidad de Madrid sólo se realizaron el año pasado 86 abortos en centros públicos, lo que representa un 0,47% de todos los practicados en esta región. La inmensa mayoría tiene lugar en centros privados ante la falta de apoyo del gobierno dirigido por Ayuso.

No es la única polémica del PP madrileño sobre el aborto en estos últimos días. Hace dos semanas, el pleno municipal aprobó - con los votos de los populares y Vox - proporcionar información de manera permanente y visible a las mujeres sobre el "trauma posaborto" que podrían sufrir si interrumpen de forma voluntaria su embarazo.