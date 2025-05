Juanra Bonet rememora su mítica actuación con David Fernández en 'Tu cara me suena' y las risas están aseguradas

El podcast A las bravas (@alasbravas) de Cadena SER ha subido a su cuenta de TikTok un fragmento de la entrevista al presentador y humorista Juanra Bonet en la que rememoran cómo fue la actuacción de éste con David Fernández en el programa 'Tu cara me suena'.

"David Fernández puede ser muchas cosas, pero lo que es un tío coherente y extremadamente profesional. Él hizo la actuación de 'Baila Morena' exactamente igual que los ensayos", ha comenzado diciendo Bonet.

"David, cuando empieza la canción, hace eso de 'aquí estamos, no sé qué'. Para que sepas una cosa que ocurrió ahí. Entiendo que la canción original, que ya no me acuerdo, el tipo va relatando nombres de gente de la banda o del barrio, in the hood, el no sé quién, el no sé cuántos", ha comentado el presentador.

"David se puso a decir los nombres de sus colegas de Castelldefels, que yo conozco y, de repente, empiezo a cantar y en un silencio me mete: 'y la Eugenia'. Entonces ya me vino la Eugenia a la cabeza y ahí ya me quebré", ha recordado el humorista.

"Es que hay dos señoras de público, que ahí meten de vez en cuando personas del público a hacer el blackground en el número musical. Y había dos señoras y les mete un susto David al salir... que claro, ya no puede aguantarse la risa nadie", ha asegurado Bonet.

"Ahí bajan los dos, vemos a las señoras... El susto a mí ya me mata, pero aguanto. El susto es maravilloso", han comentado el humiorista y el entrevistador mientras veían el vídeo del momento.

"Está escrito igual que en los ensayos ¿Pero cómo se puede hacer igual? No da una", ha manifestado el presentador en tono divertido, haciendo referencia a la desastrosa pero desternillante actuación de Fernández.

"Mira, osea tira la toalla antes de lanzarla. O sea, es tirar la toalla en negativo, ¿sabes?", ha comentado el humorista, a lo que el entrevistador le ha contestado: "Yo lo que no sé es cómo pudiste mantener tú por lo menos la compostura. Pero si no tiene ni toalla, si es que no ha llevado ni la toalla".

"No, no, era una cosa... O sea, si no le conociera, diría: ostras, se ha estudiado exactamente dónde equivocarse", ha concluido el presentador y humorista entre risas recordando la mítica escena.