Manuel Carrasco se sube al escenario de los Latin Grammy y lanza un importante mensaje sobre Palestina

Sevilla acogió una gala de los Latin Grammy 2025, un momento especial en honor a Andalucía y varios artistas rindieron homenaje a la música latina. Entre ellos, Manuel Carrasco, que no solo cantó, sino que siguió en su misma línea para mandar un mensaje a favor de Palestina y en contra de la guerra que se está cobrando miles de vidas en la Franja de Gaza. Desde que comenzara el conflicto en octubre de 2023, ya han muerto más de 60.000 personas, siendo casi un tercio niños.

Carrasco generó silencio, pero no uno incómodo, sino uno de admiración y concentración por parte del público presente, cuando pronunció una estrofa escrita por él para lanzar el claro mensaje, aprovechando la repercusión de la gala.

"A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre, da igual el bando, si matan son asesinos. ¿Qué culpa tiene el abuelo? ¿Qué culpa tiene su madre? ¿Qué culpa tiene la gente? ¿Por qué tanto miserable?", cantó el onubense.

Remató los versos con unas líneas que repitió en otro de sus conciertos anteriores: "Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos". De esta manera, Carrasco exclamó que los políticos se movilizasen ante lo que está ocurriendo en Palestina y que, como él ha estado haciendo durante este tiempo, no miren a otro lado.

En las redes sociales ha arrasado, generando cientos de comentarios en un vídeo resumido en TikTok por @elmardeislacristina: "¡Olé! ¡Qué humanidad y grandeza la tuya!".

"Así tiene que ser, la gente que tiene voz para condenar el genocidio, que se os escuche bien alto, gracias Manuel Carrasco", respondía el usuario @yoyyomismo_77. "Siempre se le vio buen corazón y lo demuestra continuamente, grande Manuel", ha pronunciado @¥omimeconmigo91.