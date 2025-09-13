Entrevistan a Carlos Bardem y no tarda ni 10 segundos en dejar claro por qué no hay que callarse ante lo que pasa en Gaza

Carlos Bardem ha ofrecido una entrevista al canal 24 horas desde el Festival de Cine de Santander y tras preguntarle sobre cómo estaba, no ha tardado ni 10 segundos en decir con claridad por qué la gente no debe callarse ante lo que está pasando en Gaza.

"Muy bien. Muy conmovido porque vengo directo de un acto de la cultura y la sociedad civil santanderina contra el genocidio de Gaza. Es hermoso ver que cada vez hay más gente en la calle protestando contra este genocidio. Es muy bonito", ha señalado.

Después de ello, le han preguntado sobre cómo ve la situación en Gaza y ha hablado con una sinceridad apabullante: "Pues situación es que estamos asistiendo, todos lo sabemos ya, no a una guerra, sino a un genocidio. Al asesinato sistemático de civiles".

"Yo estoy aquí porque nos premian a mi hermano (Javier Bardem) y a mí por nuestro compromiso con el cine medioambiental y con la causa medioambiental. Y lo medioambiental sólo se puede entender, si queremos revertir la situación de degradación del planeta, hace falta una reintegración, desde el respeto, del ser humano en la naturaleza", ha explicado.

Carlos Bardem ha reclamado que la gente no entienda la naturaleza como "una proveedora de cosas" y desde un punto de vista "utilitarista". "En esa reintegración, sería bueno entender que, aparte de estar asesinando niños, mujeres, civiles, todo el tiempo en Gaza, ahí además de un genocidio se está cometiendo un ecocidio. Un destrozo medioambiental que tiene consecuencias irreversibles", ha señalado.

"Ante esto no queda más que posicionarnos cada vez más gente, alzar más la voz. Entender que sí, que nuestra voz vale, que la voz de la ciudadanía hace que los gobiernos se muevan y hagan cosas, aunque nos parezca que llegan tarde y son insuficientes. No callarnos, seguir denunciando esto, seguir apretando y seguir protestando", ha razonado.