Marc Márquez (Ducati) se proclama en Japón campeón del mundo por novena vez

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) logró su segunda victoria de la temporada al triunfar en el Gran Premio de Japón de MotoGP, celebrado en el circuito 'Mobility Resort Motegi'. Sin embargo, el gran protagonista del día fue el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), quien, tras finalizar en la segunda posición, se coronó campeón del mundo por novena vez, logrando su séptimo título en la categoría reina de motociclismo.

Márquez logró asegurar su título mundial al concluir por detrás de Bagnaia y por delante del español Joan Mir (Honda RC 213 V), quien consiguió su primer podio de la temporada. El Gran Premio comenzó con la baja del vigente campeón del mundo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quien sufrió una caída en la carrera esprint y fue operado de urgencia por una fractura en la clavícula.

En las primeras vueltas, Marc Márquez intentó mantener su posición, mientras que el piloto de Ducati, Pedro Acosta, sorprendió a todos al escalar rápidamente hasta la segunda posición. Sin embargo, Bagnaia, con un ritmo sólido, comenzó a abrir brecha y a establecer una ventaja de más de 1,5 segundos sobre Acosta.

Mientras Bagnaia se escapaba en cabeza, la atención se centraba en Márquez, quien debía mantener su tercer puesto para asegurar el campeonato. El momento decisivo llegó cuando Marc Márquez superó a Acosta en la undécima vuelta, un adelantamiento que le dio aún más seguridad para continuar con su estrategia de mantener la tercera posición sin arriesgar más de lo necesario.

Aunque Bagnaia parecía tener el triunfo asegurado, su moto comenzó a mostrar señales de problemas mecánicos a medida que avanzaba la carrera. En varias ocasiones, el italiano vio salir humo blanco de su moto, lo que generó preocupación sobre un posible fallo de motor. Sin embargo, Bagnaia continuó luchando por la victoria, mientras que Márquez comenzó a acercarse a él, reduciendo la diferencia a menos de dos segundos con tres vueltas por delante.

A pesar de la disminución en su ritmo debido a los problemas técnicos, el italiano logró resistir y cruzó la línea de meta en primer lugar, llevándose su segunda victoria del año. Marc Márquez, por su parte, consiguió el subcampeonato de la carrera y, al mismo tiempo, se coronó campeón del mundo de MotoGP 2.184 días después de su último título, un logro histórico para el piloto de Cervera.

Joan Mir completó el podio al finalizar tercero, mientras que Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP24) terminó en la cuarta posición, seguido de Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Fabio Quartararo (Yamaha YZR-M1).

