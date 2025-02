María Adánez desvela lo que le sucedió una vez durante el rodaje de 'Aquí no hay quien viva'

La actriz María Adánez ha contado en una entrevista radiofónica en la cadena SER Catalunya (@sercatalunya) cómo eran las jornadas laborales y el ritmo de trabajo durante los rodajes de la mítica serie Aquí no hay quien viva.

"En ese momento sabíamos que estábamos haciendo un éxito y entonces, claro, la cadena pidió capítulos, capítulos, capítulos... y entonces trabajábamos sábados, domingos...", ha comenzado relatando la actriz.

"O sea, lo más surrealista que me ha pasado a mí es que me llamen a las dos de la mañana los de producción para citarme a las seis y media. De verdad eh, literalmente, no os estoy engañando. Y claro, decir: 'bueno, pues ya duermo mañana'", ha narrado Adánez.

"¿Perdón? ¿Pero estabas peravisada, por lo menos?", le ha preguntado el periodista, atónito con la anécdota de la actriz. "Bueno, ya hubo un momento en que nos comía tanto, tanto, tanto la emisión...", ha contestado la intérprete.

"O sea, esto también es una anécdota muy divertida. Antes, claro, ha cambiado muchísimo en 20 años, ahora todo es digital, pero antes todo tenía que pasar por un proceso de etalonaje", ha empezado a explicar la actriz.

"¿Etalonaje?", le ha interrumpido el entrevistador, quien no estaba entendiendo a lo que se refería Adánez. "Etalonaje se llama que tú lo grabas en un plató, pero antes de que se emita en televisión eso tiene que pasar por unos filtros. La imagen se trata para que se unifique un poco todo: el color, el sonido...", ha explicado la intérprete.

"Pues hubo un capítulo, que creo que terminamos de grabarlo un lunes a las no sé cuántos de la mañana, y al acabar llegó un señor con una motillo, recogió la cinta y sin etalonar ni nada ya se lo llevó a Antena 3", ha concluido Adánez.