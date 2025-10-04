Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Mario Picazo pone de ejemplo a París por un gran motivo y lanza una pregunta al aire: "¿Se trata de una falta de voluntad política?"
Mario Picazo pone de ejemplo a París por un gran motivo y lanza una pregunta al aire: "¿Se trata de una falta de voluntad política?"

"Madrid a años luz de París en esta materia".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Mapa de la contaminación de París comparando la evolucion en 17 años.x: @mariopicazo

En una publicación compartida en 'X' (antes conocido como Twitter), el meteorólogo Mario Picazo ha enseñado un mapa de la evolución de la calidad del aire en París, donde se puede ver cómo la ciudad ha pasado de tener algunas zonas con altos niveles de contaminación a áreas mucho más limpias y verdes, y ha querido lanzar una pregunta al final: "¿Se trata de una falta de voluntad política, de oposición ciudadana o de miedo a cambiar la infraestructura existente?". 

Junto con el mapa, Picazo también comparte una larga explicación qué responde a cómo la ciudad ha podido pasar de la imagen de la izquierda, donde predominan los rojos y un mayor de nivel de contaminación, a la imagen de la derecha, donde se puede ver la mejoría. 

Algunas de las medidas que han ayudado a este cambio han sido la peatonalización de espacios emblemáticos como las orillas del río Sena, la ampliación de carriles bici protegidos por toda la ciudad, la restricción del tráfico en barrios residenciales y una mayor inversión en el transporte público.

"La transformación observable de París no es un acontecimiento fortuito, sino el resultado de una iniciativa estratégica, deliberada y a menudo polémica destinada a rediseñar el funcionamiento de la ciudad para priorizar la actividad humana por encima del tráfico vehicular", afirma Picazo. 

Las reacciones no se han hecho esperar. "Madrid a años luz de París en esta materia", comenta un usuario. "Igualito, igualito que Madrid. Nunca las comparaciones han sido tan odiosas, la mediocridad, el corto alcance de miras y la carencia de sensibilidad social, todo en manos de una concepción neoliberal basada en el negocio por el negocio", comenta otro indignado. 

Según datos del Ayuntamiento de París y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre 2007 y 2024, la ciudad logró reducir en un 40% los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) en varias de sus principales avenidas, especialmente en aquellas donde se implementaron zonas de bajas emisiones y restricciones al tráfico.

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 