Mario Picazo pone de ejemplo a París por un gran motivo y lanza una pregunta al aire: "¿Se trata de una falta de voluntad política?"

En una publicación compartida en 'X' (antes conocido como Twitter), el meteorólogo Mario Picazo ha enseñado un mapa de la evolución de la calidad del aire en París, donde se puede ver cómo la ciudad ha pasado de tener algunas zonas con altos niveles de contaminación a áreas mucho más limpias y verdes, y ha querido lanzar una pregunta al final: "¿Se trata de una falta de voluntad política, de oposición ciudadana o de miedo a cambiar la infraestructura existente?".

Junto con el mapa, Picazo también comparte una larga explicación qué responde a cómo la ciudad ha podido pasar de la imagen de la izquierda, donde predominan los rojos y un mayor de nivel de contaminación, a la imagen de la derecha, donde se puede ver la mejoría.

Algunas de las medidas que han ayudado a este cambio han sido la peatonalización de espacios emblemáticos como las orillas del río Sena, la ampliación de carriles bici protegidos por toda la ciudad, la restricción del tráfico en barrios residenciales y una mayor inversión en el transporte público.

"La transformación observable de París no es un acontecimiento fortuito, sino el resultado de una iniciativa estratégica, deliberada y a menudo polémica destinada a rediseñar el funcionamiento de la ciudad para priorizar la actividad humana por encima del tráfico vehicular", afirma Picazo.

Las reacciones no se han hecho esperar. "Madrid a años luz de París en esta materia", comenta un usuario. "Igualito, igualito que Madrid. Nunca las comparaciones han sido tan odiosas, la mediocridad, el corto alcance de miras y la carencia de sensibilidad social, todo en manos de una concepción neoliberal basada en el negocio por el negocio", comenta otro indignado.

Según datos del Ayuntamiento de París y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre 2007 y 2024, la ciudad logró reducir en un 40% los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) en varias de sus principales avenidas, especialmente en aquellas donde se implementaron zonas de bajas emisiones y restricciones al tráfico.