Maruja Torres saca una conclusión demoledora tras ver lo del Fiscal General del Estado
Maruja Torres saca una conclusión demoledora tras ver lo del Fiscal General del Estado

Es difícil decir más con menos palabras. 

La escritora Maruja Torres
La escritora Maruja Torres, en una foto tomada en San Sebastián.Getty Images

La escritora Maruja Torres ha sacado una demoledora conclusión tras ver la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz.

La Sala II del Tribunal Supremo lo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien también tendrá que ser indemnizado por el FGE con 10.000 euros por daños morales.

"Están probando si tragamos o cuánto tragamos", ha avisado Maruja Torres en un mensaje en la red social Bluesky, en la que también ha resumido su postura en dos palabras tras la condena a García Ortiz: "La caverna".

La sentencia del alto tribunal no se ha producido por unanimidad, ya que ha contado con el apoyo de cinco de los siete magistrados que formaron el tribunal que contaba con mayoría conservadora. Las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana han sido las únicas disidentes a dicha resolución.

Mientras, el Consejo de Ministros propondrá este martes como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación el Tribunal Supremo (TS). Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que provienen sus dos antecesores.

La elección de Peramato, desde hace un año fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, ha sido a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, según explican esas mismas fuentes.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el "reconocimiento unánime" de los operadores jurídicos. Cuenta con una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada "una de las grandes impulsoras" de la especialización judicial en esta materia

