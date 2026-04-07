Más de un millón de personas flipan al ver lo que han hecho un grupo de amigos en el 100 montaditos

Ir al 100 Montaditos y pedir "lo de siempre" es casi un ritual. Pero hay quien decide romperlo todo. Eso es exactamente lo que ha hecho un grupo de amigos en un vídeo que ya acumula más de un millón de visualizaciones: pedir, literalmente, toda la carta.

Hay planes improvisados… y luego están los que nacen para hacerse virales. El vídeo publicado por la cuenta de TikTok @lastepes pertenece claramente a esta segunda categoría. Un grupo de amigos se planta en un 100 Montaditos con una idea tan simple como desproporcionada: pedirlo todo.

No un par de montaditos. No una ronda larga. Toda la carta. El resultado, como cabía esperar, no ha tardado en explotar en redes.

"¿Cuánto fue todo?"

Si hay una pregunta que se repite por encima de todas en los comentarios, es la misma: cuánto costó la broma. Es, de hecho, el gran misterio del vídeo.

"¿Cuánto fue todo?", pregunta un usuario. "¿A cuánto os salió?", insiste otro. "¿A cuántos os tocaba por cabeza?", añade un tercero. La conversación gira rápidamente en torno al dinero.

Las respuestas, sin embargo, no son del todo claras. Algunos hablan de 145 euros, otros de 110, otros de 130. Incluso hay quien lo resume con cierta ironía: "Total 100 euros, ya ves tú".

Más que una cifra concreta, lo que queda es la sensación de que pedir "toda la carta" no es tan caro como muchos imaginaban.

Entre la fantasía y la realidad

Parte del éxito del vídeo está en lo reconocible de la idea. Hay algo casi universal en ese impulso de querer pedirlo todo alguna vez, aunque solo sea por probar.

"Siempre he querido hacer eso", escribe una usuaria. Otro lo resume sin rodeos: "Sueño húmedo hacer eso". Es el tipo de plan que parece absurdo… hasta que alguien lo hace.

Pero junto a esa fantasía también aparece rápidamente la parte menos idealizada. Porque pedir mucho no siempre significa disfrutar más.

"Son ganas de tirar el dinero"

No todo el mundo aplaude el experimento. Entre los comentarios también hay críticas claras, tanto al concepto como al resultado.

"Son ganas de tirar el dinero", dice un usuario, que asegura haber visto muchas veces cómo estos pedidos acaban con comida sin tocar. Otro apunta directamente al motivo: "Lo que hacen algunos solo por el contenido…".

A eso se suman opiniones sobre la propia cadena. "Todo congelado y frío 0/10", comenta uno. "El 100 Montaditos cada vez peor… venían vacíos y secos", añade otra usuaria.

El vídeo, así, no solo entretiene: también abre debate.

En medio de todo, hay una figura que se convierte en protagonista sin buscarlo: el camarero. Porque detrás del reto viral hay una escena que muchos imaginan con claridad.

"El camarero (un amigo) lo mejor de la experiencia, súper amable", comenta un usuario. Otros se ponen en su lugar: "Trabajo ahí y me entra esa comanda y me corto los…".

La imagen del ticket interminable saliendo de la máquina también aparece en los comentarios. "Mis amigos y yo flipando en la cola viendo cómo salía", escribe otro usuario.

Es, en el fondo, parte del espectáculo.

La propia marca entra al juego

El alcance del vídeo ha sido tal que incluso la cuenta oficial de 100 Montaditos ha reaccionado. Y lo ha hecho entrando en la dinámica.

"¿Y cuál os gustó más?", preguntan desde la marca, sumándose a la conversación.

Mientras tanto, los creadores del vídeo ya piensan en el siguiente paso. "Decidnos otro bar o restaurante que queráis que probemos toda la carta", responden en comentarios.

El formato está claro. Y todo apunta a que habrá más.

Los favoritos… y el debate de siempre

Entre la avalancha de comentarios también hay espacio para lo clásico: elegir favoritos. Algunos nombres se repiten. "El 47, 48 y 49, los de carrillera", recomienda una usuaria. Otros van directos al grano: "El 47".

Pero junto a los gustos aparece el debate habitual. ¿Merece la pena pedir tanto? ¿O se pierde la experiencia? "Te hinchas a pan", resume un usuario. "Poca cerveza", ironiza otro.

Más que comida, contenido

Al final, el vídeo no va solo de comida. Ni siquiera del 100 Montaditos. Va de algo mucho más reconocible: convertir un plan cotidiano en algo que merece ser visto. "Contenido de calidad", resume un comentario.

Y probablemente ahí esté la clave. Porque pedir toda la carta no es solo una experiencia. Es una historia.

Una que millones de personas han visto. Y que muchos, después de verla, ya están pensando en copiar.