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El precio de un menú infantil tiene a muchos boquiabiertos
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El precio de un menú infantil tiene a muchos boquiabiertos

La popular cuenta Soy Camarero ha desatado un enorme debate tras publicar una propuesta infantil de 17 euros.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Patatas fritas

Un simple menú infantil ha terminado provocando uno de esos debates virales que mezclan hostelería, inflación, crianza y hasta educación alimentaria.

Todo empezó cuando la popular cuenta de X Soy Camarero -muy conocida en redes sociales por publicar tickets, cartas de restaurantes y situaciones polémicas relacionadas con bares y hostelería- compartió la imagen de un menú infantil valorado en 17 euros.

Y a partir de ahí, miles de usuarios comenzaron a discutir no solo sobre si era caro o barato, sino también sobre qué comen realmente los niños cuando salen a comer fuera.

"A mí me parece carillo", resumía uno de los usuarios. Otro iba más allá: "Una estafa. Con ese menú sacan el 300% de beneficio por lo menos".

Pero la conversación terminó derivando hacia algo mucho más amplio.

"El problema no es el precio"

Muchos comentarios se centraron menos en el coste y más en el propio concepto de "menú infantil".

"El problema no es el precio. El problema es que sigan existiendo los menús infantiles", escribía un usuario. "Como si los niños fueran tontos y no tuvieran paladar".

Otros criticaban directamente el tipo de comida habitual en estos menús: pasta con tomate, croquetas, empanados, fritos o helados.

"Yo empezaría por llamarlo menú basura", decía otra usuaria. "Nunca entenderé por qué a un niño hay que darle eso".

En la misma línea, otro comentario defendía que los niños deberían comer exactamente lo mismo que los adultos en la mesa:

"Si vienen contigo deben de tener en el plato lo mismo que todos y se van acostumbrando a comer de todo".

Los que sí ven lógico el precio

No todo el mundo, sin embargo, veía exagerados esos 17 euros.

Algunos usuarios recordaban que el precio de salir a comer fuera se ha disparado en general y defendían que en un restaurante no solo se paga la comida.

"Cuando vas a un restaurante no pagas solo por la comida, también pagas el servicio", argumentaba uno de ellos.

Otro incluso comparaba el coste con cadenas de comida rápida: "Un menú grande en McDonald's sale sobre unos 11 euros y comes en bandeja de plástico. Me quedo con los 17 del restaurante".

También hubo quien contextualizó el debate dependiendo del lugar.

"No es lo mismo una tasca de pueblo que un restaurante en Puerto Banús con vistas al mar", señalaba otra respuesta.

"Con ese dinero como un mes"

La publicación terminó convirtiéndose además en un termómetro perfecto del momento económico que vive mucha gente.

Entre bromas, ironías y enfado, aparecieron comentarios muy duros sobre el precio actual de comer fuera.

"Se calcula que si los restaurantes siguen subiendo precios, dentro de cinco años una tercera parte de la población no podrá salir a comer fuera", escribía un usuario.

Otro resumía así la indignación general: "Los cojones voy a pagar yo casi 20 euros por un arroz con tomate y croquetas congeladas".

Mientras tanto, algunos hosteleros también entraron al debate defendiendo los márgenes del sector y el aumento constante de costes de productos, energía y personal.

Porque lo que parecía una simple foto de un menú infantil acabó convirtiéndose en una discusión gigantesca sobre cuánto cuesta hoy comer fuera… y sobre qué entendemos realmente por "comida para niños".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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