El precio de un menú infantil tiene a muchos boquiabiertos

Un simple menú infantil ha terminado provocando uno de esos debates virales que mezclan hostelería, inflación, crianza y hasta educación alimentaria.

Todo empezó cuando la popular cuenta de X Soy Camarero -muy conocida en redes sociales por publicar tickets, cartas de restaurantes y situaciones polémicas relacionadas con bares y hostelería- compartió la imagen de un menú infantil valorado en 17 euros.

Y a partir de ahí, miles de usuarios comenzaron a discutir no solo sobre si era caro o barato, sino también sobre qué comen realmente los niños cuando salen a comer fuera.

"A mí me parece carillo", resumía uno de los usuarios. Otro iba más allá: "Una estafa. Con ese menú sacan el 300% de beneficio por lo menos".

Pero la conversación terminó derivando hacia algo mucho más amplio.

"El problema no es el precio"

Muchos comentarios se centraron menos en el coste y más en el propio concepto de "menú infantil".

"El problema no es el precio. El problema es que sigan existiendo los menús infantiles", escribía un usuario. "Como si los niños fueran tontos y no tuvieran paladar".

Otros criticaban directamente el tipo de comida habitual en estos menús: pasta con tomate, croquetas, empanados, fritos o helados.

"Yo empezaría por llamarlo menú basura", decía otra usuaria. "Nunca entenderé por qué a un niño hay que darle eso".

En la misma línea, otro comentario defendía que los niños deberían comer exactamente lo mismo que los adultos en la mesa:

"Si vienen contigo deben de tener en el plato lo mismo que todos y se van acostumbrando a comer de todo".

Los que sí ven lógico el precio

No todo el mundo, sin embargo, veía exagerados esos 17 euros.

Algunos usuarios recordaban que el precio de salir a comer fuera se ha disparado en general y defendían que en un restaurante no solo se paga la comida.

"Cuando vas a un restaurante no pagas solo por la comida, también pagas el servicio", argumentaba uno de ellos.

Otro incluso comparaba el coste con cadenas de comida rápida: "Un menú grande en McDonald's sale sobre unos 11 euros y comes en bandeja de plástico. Me quedo con los 17 del restaurante".

También hubo quien contextualizó el debate dependiendo del lugar.

"No es lo mismo una tasca de pueblo que un restaurante en Puerto Banús con vistas al mar", señalaba otra respuesta.

"Con ese dinero como un mes"

La publicación terminó convirtiéndose además en un termómetro perfecto del momento económico que vive mucha gente.

Entre bromas, ironías y enfado, aparecieron comentarios muy duros sobre el precio actual de comer fuera.

"Se calcula que si los restaurantes siguen subiendo precios, dentro de cinco años una tercera parte de la población no podrá salir a comer fuera", escribía un usuario.

Otro resumía así la indignación general: "Los cojones voy a pagar yo casi 20 euros por un arroz con tomate y croquetas congeladas".

Mientras tanto, algunos hosteleros también entraron al debate defendiendo los márgenes del sector y el aumento constante de costes de productos, energía y personal.

Porque lo que parecía una simple foto de un menú infantil acabó convirtiéndose en una discusión gigantesca sobre cuánto cuesta hoy comer fuera… y sobre qué entendemos realmente por "comida para niños".