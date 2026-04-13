Compara cómo se vive en Dubái o Andorra frente a España y la conclusión a la que llega hará reflexionar a más de uno

Vivir en España es una gran suerte gracias a los servicios públicos de los que disfrutan los ciudadanos gracias a los impuestos con los que se financian. Sin embargo, hay quienes creen que vivirían mejor en países como Andorra o Dubái.

Una hipótesis que no comparte la cuenta @thejurisinfluencers, que ha publicado un video en TikTok donde aborda esta cuestión. "En Dubái te meten preso por una deuda; en Andorra, no hay hospital para operarte la rodilla", asegura.

Estas cosas no ocurren en España, que ofrece un amplio abanico de ventajas frente a estos dos países que, si bien es cierto, tienen una fiscalidad mucho más laxa. "Si te da un infarto a las 3 de la mañana tienes ambulancia, UCI, operación, rehabilitación y todo por 0 euros", recuerda.

Aunque cobremos menos, "vivimos mejor"

"¿Que tu hijo quiere estudiar medicina? Tiene una universidad pública por 1.200 euros al año. ¿Que te echan del trabajo con 50 años? Por lo menos tienes hasta 24 meses de prestación", prosigue el propietario de la cuenta @thejurisinfluencers.

"Si te jubilas después de 40 años trabajando tienes una pensión media de 1.500 euros al mes todos los meses hasta que te mueras", continúa exponiendo. En el caso de tener un hijo tienes "16 semanas de baja para ti y para tu pareja".

"¿No puedes pagar tus deudas? No vas preso. Hay un sistema de segunda oportunidad que te permite empezar de nuevo", señala este experto en jurisprudencia, que concluye con una reflexión.

"¿Cobramos menos? Sí. ¿Vivimos mejor? Pues parece que en algunas cosas sí, ¿verdad? En otras a lo mejor vivimos un poco peor, pero bueno...", sentencia, dejando muy claro hacia qué lado se decanta la balanza a la hora de elegir país para vivir.