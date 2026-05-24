Lauri Math Teacher: "Mucha gente no odia las Matemáticas, odia cómo se las enseñaron"

Este que escribe hizo un examen de Matemáticas en 1º de Bachiller que obtuvo una nota de 0,16 periodo, es decir, casi un 0,17. Ese trauma, junto con la aversión a la asignatura, persiste más de dos décadas después.

Ahora, los alumnos pueden acudir a las redes y encontrarse perfiles como el de la influencer y profesora Lauri Math Teacher, que acumula más 1,7 millones de seguidores en TikTok y más de medio millón en Instagram.

Saltó a la fama en redes sociales por corregir en rojo a sus alumnos y poco a poco se ha ido haciendo un nombre importante en el mundo de las redes y la docencia. ¿Por qué odiamos las mates? ¿Se deben prohibir las redes a los menores de 16? ¿La letra con sangre entra? A todas estas cuestiones responde para El HuffPost Lauri Math Teacher.

- ¿Por qué dan tanto miedo las Matemáticas?

Porque durante años se han enseñado como algo que se memoriza y no como algo que se entiende y se aplica en situaciones cotidianas. Mucha gente no odia las Matemáticas: odia cómo se las enseñaron y cómo esa frustración les hacía sentir. Si desde pequeño te convencen de que "no vales para las Mates", al final te lo acabas creyendo.

- ¿Crees que se enseñan como es debido?

Hay docentes increíbles haciendo maravillas con lo que el sistema educativo nos permite, pero este sistema muchas veces sigue premiando repetir procedimientos antes que comprenderlos. Las Matemáticas deberían enseñarse más conectadas con la vida real, con la curiosidad y con el razonamiento.

- ¿Cómo crees que se pueden hacer más atractivas?

Haciéndoles ver a los estudiantes lo necesarias que son para su día a día. Las Matemáticas están en una ola, en Spotify, en TikTok, en un penalti, en Google Maps o en cómo se construye un puente. Cuando el alumno entiende para qué sirve algo, cambia completamente su actitud. Ellos mismos sienten la necesidad de querer aprender algo para poder resolver algo que a ellos les interesa.

- ¿Ha quedado obsoleto eso de "la letra con sangre entra"?

Totalmente. Aprender con miedo funciona a corto plazo, pero destruye la curiosidad. La autoridad no tiene nada que ver con humillar. Se puede exigir muchísimo desde el respeto. Y el aprendizaje es, sin duda, mucho más efectivo.

- Las Matemáticas están en todo. ¿Cómo te ha recibido la comunidad docente con este tipo de contenido?

Muchos docentes me escriben agradeciendo que acerquemos las Matemáticas a gente que nunca se había interesado por ellas, y otros muchos me dicen que les sirvo de inspiración. Creo que hay una necesidad enorme de divulgar de otra manera. También hay cierta resistencia, porque todo cambio genera incomodidad, pero en general la acogida ha sido muy positiva.

- Uno de cada cinco profesores en España se plantea dejar la enseñanza. ¿Lo entiendes?

Sí, perfectamente. La docencia tiene una carga emocional y burocrática enorme. Un profesor ya no solo enseña: también gestiona conflictos, frustraciones, problemas familiares, redes sociales, falta de atención… Hay muchísimo desgaste. Y todo esto nos sobrepasa cuando, con toda esa carga, se nos quita autoridad y no tenemos muchas veces el apoyo de las familias.

- ¿Cómo ves la figura del teachtoker?

Puede ser algo muy positivo si se hace con responsabilidad. El problema llega cuando se prioriza el contenido sobre la educación o sobre la privacidad de los menores. Los alumnos no pueden convertirse en herramientas para conseguir visitas.

- Recibiste críticas por corregir en rojo los exámenes. ¿Se frustran más ahora?

Creo que hoy existe menos tolerancia a la frustración, sí. Pero también creo que a veces confundimos cuidar al alumno con evitarle cualquier incomodidad. Suspender, equivocarse o recibir una corrección forma parte del aprendizaje. Y es muy importante que se vayan enfrentando a esas micro-frustraciones ahora para cuando se enfrenten a las de verdad en la vida adulta.

- ¿Son reales estas críticas o las amplificamos los medios?

Las críticas son reales, claro que existen, pero creo que a veces se interpretan mal o se llevan a extremos. Vivimos en una sociedad donde hay mucho debate alrededor de la educación y eso hace que cualquier cambio genere discusión. Lo importante es diferenciar entre mejorar la forma de enseñar y convertir cualquier corrección o exigencia en un problema. Exigir no es atacar al alumno; educar también implica enseñar a gestionar la frustración, el esfuerzo y el error.

- ¿Qué papel juegan los padres?

La educación funciona mejor cuando familia y docentes reman en la misma dirección. El problema llega cuando se cuestiona constantemente la autoridad del profesor delante del hijo. Eso debilita muchísimo el aula y es un problema que estamos viviendo actualmente

- ¿Cómo ves la situación actual de la docencia?

Complicada, y pesimista a corto plazo. Hay profesores muy preparados y muy implicados, pero en el aula es una lucha constante, alumnos cansados, sin motivación y muchas veces con faltas de respeto hacia nosotros. Además, el sistema educativo no acompaña y la burocracia acaba agotando.

- ¿Qué se puede mejorar y qué funciona bien?

Hay que devolver prestigio social al docente y apostar más por la comprensión que por la memorización. Y algo que sí funciona muy bien es la cantidad de profesores que innovan y se esfuerzan muchísimo pese a las dificultades.

- También denuncias que plataformas como OnlyFans no están mal vistas entre los jóvenes.

Más que juzgar a nadie, me preocupa el mensaje que reciben muchos jóvenes: que el éxito rápido y el dinero fácil son el objetivo principal. Falta mucho trabajo en cultura del esfuerzo y en pensamiento crítico.

- ¿Es la falta de atención uno de los principales problemas?

Es uno de ellos. Competimos contra estímulos constantes y contenido diseñado para captar atención en segundos. Mantener concentrado a un alumno hoy es mucho más difícil que hace veinte años. Y eso, con 30 o más alumnos en el aula se hace complicado.

- Tampoco los adultos parece que podamos mantener mucho la atención.

Claro, no es un problema exclusivo de los jóvenes. Todos estamos acostumbrándonos a consumir información rápida y fragmentada. Y eso afecta a cómo aprendemos.

- Si no lo es, ¿cuál es el principal problema a abordar entre los jóvenes?

La falta de propósito. Muchos chicos sienten que estudian sin entender para qué. Cuando alguien encuentra sentido a lo que hace, cambia completamente su implicación.

- Eres ministra de Educación, ¿cuál es tu primera medida?

Reducir burocracia para que los profesores puedan dedicar más tiempo a enseñar y menos a rellenar papeles. Y reforzar la autoridad y el apoyo al docente dentro del aula. Medidas más estrictas hacia los alumnos que faltan el respeto tanto a docentes como a sus compañeros, en este tema hay que ser tajante.

- ¿Cómo se afronta la divulgación en un mundo lleno de desinformación?

Con paciencia y siendo muy riguroso. Hoy cualquiera puede opinar de cualquier cosa y una mentira atractiva se viraliza más rápido que una explicación correcta. Por eso divulgar bien es más importante que nunca.

- ¿Hay esperanza para los más jóvenes?

Muchísima. Hay jóvenes brillantísimos, creativos y con ganas de aprender. El problema no es la juventud; el problema es el entorno y cómo gestionamos toda la sobreestimulación que tienen alrededor.

- ¿Crees que se deben prohibir las redes a menores de 16?

Creo que al menos debería haber más control y más educación digital. Las redes tienen cosas positivas, pero también un impacto enorme en autoestima, atención y salud mental. El debate ya no es si influyen, sino cuánto