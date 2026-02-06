Recuperan esta reseña que dejaron a un conductor de BlaBlaCar y ya la han visto medio millón de personas

Con los precios del AVE, Iryo y Ouigo, la opción de compartir coche personal y viajar junto a otros pasajeros que hacen el mismo trayecto se ha visto cada vez más utilizada gracias a la plataforma de BlaBlaCar, una de las más usadas en la actualidad.

Tras el viaje, e igual que cuando se va a un restaurante o a un comercio, se acostumbran a dejar reseñas que sirvan de ayuda para que los siguientes pasajeros conozcan mejor al conductor, su forma de conducir y su forma de viajar. También para que estos sepan a quién van a llevar en su coche.

En las últimas horas, el tuitero Juan Manson ha recuperado la reseña que dejaron en el perfil de un conductor y que no habla nada bien de su estilo de conducción. Sin embargo, esta se ha hecho viral con medio millón de visualizaciones y ya 19.000 me gusta.

La experiencia, el viajero, la resume como "mala" y la justifica así con una exceso de velocidad: "Conduce bien, o sea, el tío tiene reflejos, esquiva camiones y se mete entre coches a 150 kilómetros por hora. Y lloviendo".

Sin embargo, precisamente ese es el motivo por el que ha acabado descontento con el viaje: "Para salir vivo de eso hace falta habilidad al volante. Lástima que la autopista no sea una pista de carreras".

La importancia de respetar los límites de velocidad

La Dirección General de Tráfico insiste en la importancia de respetar los límites de velocidad para que se produzca un tráfico fluido y se eviten los accidentes provocados por altas velocidades.

"Siempre que se incrementan estos límites, el número y la gravedad de los accidentes aumenta. Aunque nuestros vehículos y nuestras carreteras sean técnicamente mejores, los seres humanos cometemos más errores a medida que aumentamos la velocidad a la que circulamos", especifican.

Desde la DGT se dan cuatro motivos por los que hay que respetar las normas de tráfico.