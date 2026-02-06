La exconcejala de Móstoles acudirá a la Justicia para denunciar al alcalde y a altos cargos del PP madrileño

La exconcejala de Móstoles que denunció internamente en el PP al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, por supuestas maniobras de acoso sexual y posterior acoso laboral, ha decidido acudir a la Justicia ordinaria después de que el partido la ignorara. Según ha publicado la Cadena SER, el letrado Antonio Suárez-Valdés, está preparando la redacción de la denuncia para presentarla en los próximos días.

El abogado también ha señalado al mismo medio que la mujer denunciará igualmente a altos cargos del PP de Madrid como la número 3 de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, por delitos de coacciones y omisión del deber de perseguir delitos, después de archivar su caso al no ver pruebas de un posible acoso.

Según la información publicada, el regidor la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023. Cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba.

El alcalde de Móstoles, por su parte, ha defendido su inocencia, ha descartado su dimisión y ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala.

Está "devastada"

Su representante legal sostiene que la denunciante se encuentra devastada por la situación vivida y la respuesta de su formación política después de que El País publicara ayer la denuncia interna que realizó.

El PP de Madrid se reunió con ella en dos ocasiones, pero tanto Ana Millán como Alfonso Serrano le instaron a no denunciar. "Ese amparo (del PP) pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le repitieron.

El comité de derechos y garantías del PP, a nivel nacional, también archivó el expediente sin convocar en persona a la víctima ni a los testigos que propuso. Este jueves, cargos del PP madrileño como la propia Ayuso señalaron que esta denuncia era un "caso fabricado" y la tildaron de "falsa".

La justificación del PP de Madrid es que la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso", pese a que la edil envió una carta dirigida a Díaz Ayuso cuando se dio de baja del partido en la que señalaba "la grave situación de acoso sexual y laboral" que había padecido.

La concejala acabó abandonando el partido en octubre de 2024. Tiempo después, constató que varios correos electrónicos en los que hablaba sobre este asunto habían sido eliminados, lo que denunció en un juzgado. La Justicia archivó esa denuncia.