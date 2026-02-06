¿Por qué llueve tanto en Grazalema?

Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En declaraciones al programa La Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema, tras la que es la peor borrasca en 60 años en la zona.

Ha admitido que es un drama cada vez que se toma la decisión de evacuar a los vecinos porque "afecta a la vida cotidiana de las personas, pero más vale prevenir que curar" y ha afirmado que la Junta, dentro de sus competencias en emergencia, actuá con "mucha previsión y anticipación, aunque genere molestias y problemas porque el objetivo uno es salvar vidas".

Otro de los "focos calientes" son las crecidas de los ríos Guadalquivir, que está en nivel rojo aunque estabilizado, y el Guadalete que preocupa a su paso por Jerez de la Frontera y están muy pendientes porque el nivel ha alcanzado casi siete metros. La Junta está en contacto con las autoridades locales de los pueblos afectados por esas crecidas por si hubiera que hacer más desalojos, ha apuntado Moreno.

Aunque este viernes el tiempo da una tregua, el popular ha admitido que "preocupa lo que pasará a partir de mañana con nuevas borrascas en zonas muy mojadas y con la llegada el lunes otro nuevo frente", ya que "la tierra literalmente escupe el agua porque los acuíferos están colmados en la parte occidental y la tierra ya no admite más agua y se pueden vivir situaciones complejas y peligrosas".

¿Pero qué explica esta acumulación recurrente?

La sierra de Grazalema, más allá de esta borrasca mayúscula, destaca por ser un lugar muy lluvioso en comparación con su entorno, pero ¿por qué? Esta curiosidad climática ha sido desgranada por la Agencia Española de Meteorología (Aemet) en un hilo en X.

En él, la agencia relatas que la sierra, situada entre el valle del Guadalquivir y el litoral de Cádiz y punto de nacimiento del río Guadalete, es uno de los puntos más lluviosos de Andalucía.

Si se comparan los datos de la estación meteorológica de Grazalema con cualquier otra del litoral gaditano, “puede haber una diferencia de 1500 mm/año en precipitación”, señala la Aemet.

Este pueblo, a 900 metros sobre el nivel del mar, se halla “en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento”. “Estos vientos se canalizan a través del Corredor del Boyar, que presenta una geometría cóncava”, apunta la agencia. “La canalización de los vientos húmedos del Atlántico (del O) por el corredor del Boyar hace que el viento se intensifique y se sume una especie de efecto Venturi, es decir, a menos área, más velocidad de viento, similar a lo que ocurre en el estrecho de Gibraltar”.

Este fenómeno provoca que, después, el ascenso forzado del viento húmero por las montañas enfríe el aire, “lo que facilita que las nubes se condensen y que haya un realce de precipitación a barlovento”. El ascenso por la sierra de Grazalema provoca "cizalladura, es decir, el viento cambia su dirección y velocidad con la altura, generando turbulencia, y, por tanto, rotación del viento. Esto facilita la unión de microgotitas de lluvia en la nube", explica la Aemet.

Así pues, es su particular ubicación geográfica la que marca la realidad que vive estos días Grazalema: actúa como el primer gran obstáculo para los vientos húmedos procedentes del Atlántico, al situarse en una sierra con una elevación considerable, y además, justo antes de llegar al casco urbano, el aire se ve forzado a atravesar un estrechamiento entre la Sierra del Endrinal y la Sierra del Pinar, lo que provoca una aceleración y retorcimiento del flujo de aire que favorece la formación de lluvias intensas, añaden los meteorólogos de Canal Sur TV.

Toda esta agua cae sobre un terreno de naturaleza caliza, lo que permite su filtración hasta que el nivel freático se satura y el agua emerge de forma repentina. Este fenómeno, conocido popularmente en la zona como "romper los caños", hace que el agua brote por paredes, laderas y distintos puntos del municipio, como está ocurriendo en la actualidad. En las casas en las que se filtra el agua por suelo y paredes lo está haciendo con tanta rapidez que no da tiempo a achicar. Hasta por los enchufes sale el líquido.

¿El más lluvioso de España?

Aunque popularmente se considera a Grazalema como el lugar más lluvioso de España, los datos actuales matizan esa afirmación, en realidad. La precipitación media anual ronda los 2.000 litros por metro cuadrado, una cifra muy elevada que la convierte en el municipio más lluvioso de la comunidad de Andalucía, pero no del conjunto del país, donde zonas de Galicia, el País Vasco o Navarra superan esos registros, aunque posiblemente por menos de lo que se suele pensar, teniendo como referente un municipio del sur.

Lla reputación de Grazalema tiene su origen en episodios históricos excepcionales, similares al que ahora se afronta con Leonardo. Durante las décadas de los años 50 y 60 se alcanzaron cifras extraordinarias, como en 1963, cuando se registraron hasta 4.400 litros por metro cuadrado, o en el periodo 1995-1996, con acumulaciones cercanas a los 3.500 litros. Estos valores, poco habituales incluso en regiones muy húmedas, consolidaron su fama a nivel nacional.