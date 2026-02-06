Entra a un bar de Sevilla para huir de la lluvia y lo que ve al sentarse le produce un gran impacto

Andalucía vive uno de sus temporales más graves de los últimos tiempos por culpa de la borrasca Leonardo. Aunque ya empieza a remitir, ha dejado tanta agua que el terreno aún soporta sus consecuencias, y lo hará durante semanas.

El temporal provocado el desalojo al completo de Grazalema (Cádiz). Todos sus vecinos (unos 1.500) han tenido que dejar sus casas en la tarde de este jueves por riesgo de desprendimientos y de colapso hídrico.

En Sevilla estarán activos tres avisos a lo largo de la jornada del viernes. La Sierra sur de Sevilla ya está en alerta amarilla por lluvia hasta las 17:59 horas con una precipitación acumulada de 40 mm en 12 horas.

Precisamente en una Sevilla lluviosa ha tenido lugar uno de los vídeos más virales de los últimos días en TikTok, sobre todo por la mezcla tan curiosa de sorpresa y de estupefacción.

Va a Sevilla a un bar

Una usuaria ha compartido lo que se encontró hace dos días en un bar de Sevilla huyendo de la lluvia y ha dado mucho que hablar: "Entras en un bar huyendo de la lluvia y no te das cuenta del tipo de lugar que es hasta sentarte".

En el bar se puede ver cabezas de toro y de jabalí en la pared, motivos taurinos por todos lados como capotes y objetos similares. Como siempre, esto ha generado un sinfín de mensajes tanto a favor como en contra de este tipo de lugares.

"Un bar facha huye amiga es mejor la lluvia", "pues lo tienes fácil, sal", "Los bares de España parecen de los años 50... Por qué no lo remodelan", "Lo que no sé cómo todavía existen sitios así , que horror, hay quién no evoluciona" y "de los únicos bares que quedan en condiciones, sino te gusta vete a la calle y te mojas un rato, cultura y arte", dicen en comentarios, algunos con respeto y otros más faltones.