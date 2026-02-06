Antón Losada saca a la luz lo que se esconde de verdad tras los ataques de Elon Musk y Telegram a Pedro Sánchez: para tomar nota

El politólogo Antón Losada ha explicado lo que se esconde realmente detrás de los ataques que están lanzando el dueño de X, Elon Musk, y el de Telegram, Pavel Durov, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste anunciase que iba a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

"Aquí lo que está en juego es pasta", ha advertido Losada en el programa de TVE Malas Lenguas: "Los menores en la red son un negocio milmillonario. Solo en EEUU, las redes sociales ingresan en publicidad y otros conceptos en contenidos dirigidos a menores 11.000 millones de dólares al año".

"Entonces, ¿qué están defendiendo?", ha preguntado Losada, que se ha respondido a sí mismo: "Un negocio. ¿Qué están defendiendo Elon Musk y el dueño de Telegram? Un negocio. Un negocio extraordinariamente rentable, donde no hay prácticamente ninguna regulación, ningún control, y donde todo es beneficio".

"Tú imagínate que tuvieras un negocio, una tienda, y que pudieras abrir la tienda cuando te diera la gana, vender lo que te de la gana, no exigir ningún tipo de control sobre los productos que ofreces, da igual si están bien, si están mal si están caducados, si se pueden consumir. Tú puedes poner en tu tienda todo lo que quieras, vendérselo a quien quieras, como quieras, al precio que quieras, sin asumir ningún tipo de responsabilidad. ¡El negocio del siglo!", ha exclamado Losada.

"Aquí no estamos hablando de libertad"

"Eso es exactamente lo que están defendiendo. No olvidemos que Telegram es una plataforma que ha estado a punto de ser prohibida en muchos países porque dentro de Telegram se ha demostrado que se articulaban iniciativas terroristas, había trata de personas, había tráfico de drogas. Es decir, daba cobertura a todo tipo de redes criminales. Al final Telegram tuvo que cambiar su política, que era absolutamente blindada, era imposible saber quién estaba ahí. Era el espacio virtual perfecto para que los delincuentes internacionales se organizasen", ha alertado.

Antón Losada ha reiterado por tanto que "aquí no estamos hablando de libertad, de si los menores tienen que estar o no tienen que estar, si nos cae mejor o peor Elon Musk": "Aquí estamos hablando de un producto, de un producto que no está regulado".