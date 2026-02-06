Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El tamaño sí importa: los JJOO de Invierno, bajo lupa por las supuestas inyecciones de esquiadores en el pene
Deporte
Deporte

El tamaño sí importa: los JJOO de Invierno, bajo lupa por las supuestas inyecciones de esquiadores en el pene

Se trata de uno de los rumores más extendidos durante los últimos días en Milán, y mantiene a las autoridades antidopaje entre la incredulidad y la vigilancia por la extrañeza de la práctica.

Javier Hernández
Javier Hernández
Esquiador Yukiya Sato durante un salto de esquí en Polonia
Esquiador Yukiya Sato durante un salto de esquí en PoloniaFoto Olimpik

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) podría verse obligada a pronunciarse sobre uno de los rumores más insólitos que han circulado recientemente en el deporte de élite: la posibilidad de que algunos saltadores de esquí masculinos se estén inyectando ácido hialurónico en el pene para mejorar su rendimiento competitivo de cara a los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran en Milán-Cortina.

La polémica estalló en enero, cuando el tabloide alemán Bild publicó que varios especialistas en salto de esquí recurrían a este tipo de infiltraciones justo antes de someterse a las mediciones oficiales de los trajes. 

El objetivo no sería estético, sino estrictamente aerodinámico. El ácido hialurónico -una sustancia ampliamente utilizada en medicina estética y no prohibida en el deporte- puede aumentar la circunferencia del pene entre uno y dos centímetros, un detalle aparentemente menor que, en una disciplina tan milimétrica como el salto de esquí, podría marcar la diferencia.

Según la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), un mayor volumen corporal podría incrementar la superficie del traje y, con ello, la sustentación durante el vuelo. “Cada centímetro extra de un traje cuenta. Si tu traje tiene una superficie un 5% mayor, vuelas más lejos”, explicó Sandro Pertile, director de carrera masculino de salto de esquí de la FIS, en declaraciones recientes.

Cada centímetro cuenta

El salto de esquí es uno de los deportes donde la tecnología, la biomecánica y la reglamentación conviven en un equilibrio extremadamente frágil. Antes del inicio de cada temporada, los atletas son sometidos a exhaustivos controles mediante escáneres corporales en 3D. Durante estas mediciones solo pueden vestir ropa interior elástica y ajustada al cuerpo, y los trajes deben respetar una tolerancia de apenas entre dos y cuatro centímetros.

Entre los parámetros que se controlan figura también la altura de la entrepierna. En el caso de los hombres, la normativa permite que el traje tenga hasta tres centímetros más que la medida real del atleta. De ahí que cualquier alteración corporal temporal -como un aumento artificial del volumen genital- pueda traducirse en una ventaja indirecta durante la competición.

El ácido hialurónico, además, no es una solución efímera: sus efectos pueden durar hasta 18 meses, lo que permitiría al deportista beneficiarse de ese margen durante más de una temporada sin necesidad de repetir el procedimiento.

La cuestión llegó incluso a los despachos de la Agencia Mundial Antidopaje. Preguntado por el asunto durante una conferencia de prensa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el director general de WADA, Olivier Niggli, reconoció no estar familiarizado con los detalles técnicos del salto de esquí. “No estoy al tanto de cómo eso podría mejorar el rendimiento. Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje. No abordamos otros métodos no dopantes para mejorar el rendimiento”, señaló.

El presidente de WADA, el polaco Witold Banka, reaccionó con visible humor ante la pregunta. "El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que prometo que lo voy a mirar", bromeó, arrancando risas entre los asistentes.

Desde la FIS, sin embargo, se apresuraron a rebajar la polémica. El director de comunicación de la federación, Bruno Sassi, aseguró a BBC Sport que "nunca ha habido ningún indicio, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado alguna vez una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva".

Jugar al límite puede tener graves consecuencias

No sería, en cualquier caso, la primera vez que el salto de esquí se ve sacudido por intentos de exprimir al máximo los límites del reglamento. En agosto, los noruegos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang aceptaron suspensiones de tres meses por su implicación en la manipulación de trajes durante el Mundial de Esquí celebrado en Trondheim. 

Aunque más tarde se determinó que los atletas no eran conscientes de la irregularidad, la FIS concluyó que su equipo técnico había "intentado engañar al sistema" incorporando hilo reforzado en los monos.

Ambos deportistas regresarán a la competición en estos Juegos Olímpicos de Invierno, que comienzan oficialmente este viernes. La prueba masculina de salto de esquí arrancará el lunes, bajo la atenta mirada de jueces, federaciones… y quizá también de algún escáner corporal extra.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

