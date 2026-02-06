El tamaño sí importa: los JJOO de Invierno, bajo lupa por las supuestas inyecciones de esquiadores en el pene

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) podría verse obligada a pronunciarse sobre uno de los rumores más insólitos que han circulado recientemente en el deporte de élite: la posibilidad de que algunos saltadores de esquí masculinos se estén inyectando ácido hialurónico en el pene para mejorar su rendimiento competitivo de cara a los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran en Milán-Cortina.

La polémica estalló en enero, cuando el tabloide alemán Bild publicó que varios especialistas en salto de esquí recurrían a este tipo de infiltraciones justo antes de someterse a las mediciones oficiales de los trajes.

El objetivo no sería estético, sino estrictamente aerodinámico. El ácido hialurónico -una sustancia ampliamente utilizada en medicina estética y no prohibida en el deporte- puede aumentar la circunferencia del pene entre uno y dos centímetros, un detalle aparentemente menor que, en una disciplina tan milimétrica como el salto de esquí, podría marcar la diferencia.

Según la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), un mayor volumen corporal podría incrementar la superficie del traje y, con ello, la sustentación durante el vuelo. “Cada centímetro extra de un traje cuenta. Si tu traje tiene una superficie un 5% mayor, vuelas más lejos”, explicó Sandro Pertile, director de carrera masculino de salto de esquí de la FIS, en declaraciones recientes.

Cada centímetro cuenta

El salto de esquí es uno de los deportes donde la tecnología, la biomecánica y la reglamentación conviven en un equilibrio extremadamente frágil. Antes del inicio de cada temporada, los atletas son sometidos a exhaustivos controles mediante escáneres corporales en 3D. Durante estas mediciones solo pueden vestir ropa interior elástica y ajustada al cuerpo, y los trajes deben respetar una tolerancia de apenas entre dos y cuatro centímetros.

Entre los parámetros que se controlan figura también la altura de la entrepierna. En el caso de los hombres, la normativa permite que el traje tenga hasta tres centímetros más que la medida real del atleta. De ahí que cualquier alteración corporal temporal -como un aumento artificial del volumen genital- pueda traducirse en una ventaja indirecta durante la competición.

El ácido hialurónico, además, no es una solución efímera: sus efectos pueden durar hasta 18 meses, lo que permitiría al deportista beneficiarse de ese margen durante más de una temporada sin necesidad de repetir el procedimiento.

La cuestión llegó incluso a los despachos de la Agencia Mundial Antidopaje. Preguntado por el asunto durante una conferencia de prensa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el director general de WADA, Olivier Niggli, reconoció no estar familiarizado con los detalles técnicos del salto de esquí. “No estoy al tanto de cómo eso podría mejorar el rendimiento. Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje. No abordamos otros métodos no dopantes para mejorar el rendimiento”, señaló.

El presidente de WADA, el polaco Witold Banka, reaccionó con visible humor ante la pregunta. "El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que prometo que lo voy a mirar", bromeó, arrancando risas entre los asistentes.

Desde la FIS, sin embargo, se apresuraron a rebajar la polémica. El director de comunicación de la federación, Bruno Sassi, aseguró a BBC Sport que "nunca ha habido ningún indicio, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado alguna vez una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva".

Jugar al límite puede tener graves consecuencias

No sería, en cualquier caso, la primera vez que el salto de esquí se ve sacudido por intentos de exprimir al máximo los límites del reglamento. En agosto, los noruegos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang aceptaron suspensiones de tres meses por su implicación en la manipulación de trajes durante el Mundial de Esquí celebrado en Trondheim.

Aunque más tarde se determinó que los atletas no eran conscientes de la irregularidad, la FIS concluyó que su equipo técnico había "intentado engañar al sistema" incorporando hilo reforzado en los monos.

Ambos deportistas regresarán a la competición en estos Juegos Olímpicos de Invierno, que comienzan oficialmente este viernes. La prueba masculina de salto de esquí arrancará el lunes, bajo la atenta mirada de jueces, federaciones… y quizá también de algún escáner corporal extra.