Confirmado por la ciencia: los simios comparten con los humanos la capacidad de soñar

Confirmado por la ciencia: los simios pueden usar su imaginación y jugar a fingir, una habilidad que se cree que es exclusiva de los humanos. Así lo determinan investigadores de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).

Tal y como demuestran en su trabajo, recogido en la revista Science de manera consistente y robusta a lo largo de tres experimentos, un bonobo interactuó con tazas de jugo imaginario y tazones de uvas imaginarias, desafiando suposiciones largamente sostenidas sobre las habilidades de los animales.

Los hallazgos sugieren que la capacidad de comprender objetos imaginarios está dentro del potencial cognitivo de, al menos, un simio cultivado, y probablemente se remonta a entre 6 y 9 millones de años, a nuestros ancestros evolutivos comunes.

Qué concluye el estudio

"Es realmente revolucionario que su vida mental trascienda el presente", se sorprende el coautor Christopher Krupenye, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Universidad Johns Hopkins, quien estudia el pensamiento animal. "La imaginación se ha considerado durante mucho tiempo un elemento crucial de la condición humana, pero la idea de que quizá no sea exclusiva de nuestra especie es realmente transformadora. Jane Goodall descubrió que los chimpancés fabrican herramientas y eso condujo a un cambio en la definición de lo que significa ser humano y esto también nos invita a reconsiderar qué nos hace especiales y qué vida mental hay ahí fuera entre otras criaturas", agrega el autor.

A los dos años, los niños pueden participar en situaciones imaginarias, como tomar el té. Incluso a los 15 meses, los bebés muestran cierta sorpresa al ver a una persona "bebiendo" de una taza después de fingir que la vaciaban.

¿Qué hacen el resto de animales?

Sin embargo, no se han realizado estudios controlados sobre simulación en animales no humanos, a pesar de varios informes anecdóticos de animales que aparentemente adoptan conductas de simulación tanto en estado salvaje como en cautiverio. Por ejemplo, en la naturaleza, se ha observado a chimpancés hembra jóvenes cargando y jugando con palos, sujetándolos como las madres sujetarían a sus crías. Y un chimpancé en cautiverio parecía arrastrar bloques imaginarios por el suelo después de jugar con bloques de madera reales.

Krupenye y su coautora Amalia Bastos, ex becaria postdoctoral de Johns Hopkins que ahora es profesora en la Universidad de St. Andrews en Escocia, se preguntaron si podrían probar esta capacidad de fingir en un entorno controlado.

Cómo se hizo el estudio

Crearon experimentos muy similares a una fiesta de té infantil para probar a Kanzi, un bonobo de 43 años que vive en Ape Initiative, de quien se había informado anecdóticamente que participaba en simulacros y podía responder a indicaciones verbales señalando. En cada prueba, un experimentador y Kanzi se enfrentaron, al estilo de una fiesta de té, en una mesa preparada con jarras y tazas vacías o cuencos y frascos. El proceso fue así:

En la primera tarea, había dos vasos transparentes sobre la mesa, ambos vacíos, junto a una jarra transparente también vacía. El experimentador inclinó la jarra para verter un poco de jugo imaginario en cada vaso, y luego simuló vaciar el jugo de uno, agitándolo un poco para que saliera.

Después preguntó a Kanzi dónde estaba el jugo. Kanzi señaló la taza correcta que todavía contenía jugo de mentira la mayor parte del tiempo, incluso cuando el experimentador cambió la ubicación de la taza llena de jugo de mentira.

El segundo experimento se hizo por si Kanzi creía que había jugo de verdad en el vaso, aunque no pudiera verlo. Esta vez, había un vaso de jugo real junto al vaso de jugo de mentira. Cuando le preguntaban a Kanzi qué quería, señalaba el jugo de verdad casi siempre.

Un tercer experimento repitió el mismo concepto, pero con uvas. Un experimentador simuló tomar una muestra de uva de un recipiente vacío y luego la colocó dentro de uno de los dos frascos. Simuló vaciar uno de los recipientes y le preguntó a Kanzi dónde estaba la uva. Kanzi volvió a indicar la ubicación del objeto imaginario. Así, Kanzi nunca lo hizo perfecto, pero siempre estuvo en lo cierto.

Las conclusiones

"Es sumamente sorprendente y emocionante que los datos parezcan sugerir que los simios, en su mente, pueden concebir cosas que no existen", señala Bastos. "Kanzi es capaz de generar una idea de este objeto imaginario y, al mismo tiempo, saber que no es real".

Los hallazgos inspiran estudios continuos, especialmente para comprobar si otros simios y otros animales pueden participar en juegos de simulación o rastrear objetos imaginarios. El equipo también espera explorar otras facetas de la imaginación en los simios, tal vez su capacidad para pensar en el futuro o en lo que ocurre en la mente de los demás.

"La imaginación es una de esas cosas que en los humanos nos proporciona una rica vida mental. Y si compartimos algunas raíces de la imaginación con los simios, eso debería hacer que la gente cuestione la suposición de que otros animales simplemente viven vidas robóticas, limitadas al presente", establece Krupenye. "Estos hallazgos deberían impulsarnos a cuidar de estas criaturas con mentes ricas y maravillosas y a asegurar su supervivencia".