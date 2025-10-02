Miguel Bosé publica este comunicado sobre su concierto en Nueva York: hay quien ve en él un mensaje a Trump

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Escucharéis muchas razones y leeréis muchos boletines, pero la verdad...".

Sergio Coto
Sergio Coto
El músico Miguel Bosé.Getty Images

El músico y cantante Miguel Bosé se ha visto obligado a publicar un comunicado en relación con su actuación de este jueves 2 de octubre en uno de los templos de Estados Unidos, el icónico Madison Square Garden de Nueva York.

El artista, que continúa con su gira mundial Importante Tour, ha tenido que cancelar por el momento su actuación en el mítico recinto neoyorquino por un problema con los visados.

"Queridos todos... como ya os habréis enterado, el concierto de mañana jueves 2 de octubre que tendría que haberse llevado a cabo en The Theater at Madison Square Garden de Nueva York", ha razonado en el escrito.

Miguel Bosé ha revelado en la publicación de Instagram los motivos por los que no podrá subirse al escenario del conocido recinto neoyorquino. "Escucharéis muchas razones y leeréis muchos boletines, pero la verdad es que las visas de trabajo de los EEUU no llegaron a tiempo, a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas", ha detallado.

"No hay más. Estamos buscando nueva fecha para retomarlo y en cuanto se sepa, será comunicada. Nada tengo que ver con esta cancelación, aun así pido disculpas por todos los contratiempos surgidos, también por las decepciones de aquellos que durante tantos meses esperaron este momento", ha contado.

Miguel Bosé ha asegurado que "nos veremos muy pronto, seguro, lo prometo". "Y será con más entusiasmo que nunca. Os espero a todos en la vuelta. Gracias siempre y de nuevo mil disculpas. Os quiero", ha terminado el comunicado.

Pese a que en el mensaje no nombra en ningún momento a la administración estadounidense ni al dirigente norteamericano, Donald Trump, hay gente que ha reaccionado en los comentarios de la publicación y lo ha hecho acordándose del líder republicano. De forma irónica, hay quien le da las gracias al presidente de EEUU: "Gracias, Donald Trump".

