Le preguntan a Miguel Bosé qué es para él España y acaba dejando una sentencia demoledora

El músico Miguel Bosé ha dado una contundente respuesta cuando le han preguntado qué es para él España.

En una entrevista en Esquire, el artista ha sentenciado: "España es mi patria y yo tengo necesidad de sentir mi patria a pesar de que nos quieran dividir. Es mi casa, mi raíz. Y algún día volveré. Yo soy muy patriota".

A raíz de eso, le han preguntado si España le duele y él lo ha negado, aunque con matices: "España no me duele, me duelen algunos españoles, algunos grupos: llámense partidos, gobiernos.. me duelen y me tocan los cojones".

"Yo no soy el sistema. Abandoné la política hace mucho con una profunda decepción. Hice mi última campaña en los años 90, me arrepentí muchísimo de haberla hecho. No creo en la partitocracia. Creo que es necesario un cambio de sistema", ha asegurado.

En esa misma entrevista, Bosé también habla de lo que él llama "falsa pandemia": "En la cual muchos fuimos denostados, otros esclavizados, otros encerrados, otros despreciados, maltratados, ridiculizados… ".

"Y ahí me di cuenta de dónde había llegado: no tengo voz, no tengo espalda, que son el soporte, el sostén de la vida. No tengo espalda: se ha quebrado, se ha roto. No tengo voz, se ha quebrado, se ha roto… me callo, me tumbo, desaparezco", ha admitido.